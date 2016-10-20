سعاد نصر… تزوجت فنان مشهور… وأفاقت من الغيبوبة دقائق لتقول وصيتها

القاهرة – تعد الفنانة المصرية الراحلة سعاد نصر واحدة من أشهر نجمات الكوميديا وقد أثبتت جدارتها رغم أعمالها القليلة، حيث قدمت عدد من الأعمال الدرامية والمسرحيات الشهيرة، وكان أهم أدوارها «ماما مايسة» في مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنان محمد صبحي.

سعاد نصر التي اكتشفها الفنان الراحل كرم مطاوع لم تكن تحلم يوما بتقديم الكوميديا، ولكنها كانت ترى نفسها تراجيدية من الطراز الأول، ولكن التيار أخذ سعاد عكس ما كانت تتمنى، وجعلها تسطر اسمها في تاريخ الكوميديا النسائية.

سعاد نصر تزوجت في حياتها مرتين الأولى من الفنان أحمد عبدالوارث، وأنجب منه ابنتها فيروز وابنها طارق، ولكنها طلبت منه الطلاق بعد سنوات، لتتزوج بعد ذلك من مهندس البترول محمد عبدالمنعم، وتظل معه حتى وفاتها.

حلم الرشاقة قضى على حياة الفنانة سعاد نصر، حيث دخلت المستشفى عام 2006 لتجري عملية شفط دهون، ولكن شاء القدر أن تحصل على جرعة تخدير زائدة أدخلتها في غيبوبة تامة لمدة عام كامل عاش الوسط الفني خلاله في حالة من الحزن، لترحل بعدها في 5 يناير عام 2007.

الفنانة المصرية الراحلة كانت تشعر باقتراب أجلها، وذكر زوجها أنه خلال غيبوبتها أفاقت لمدة دقائق قليلة وتحدثت معه عن وصيتها الأخيرة وطلبت منه أن يسرع في دفنها، وأن يمكث أهلها أمام قبرها لمدة ساعة كاملة للدعاء لها بالرحمة، ثم قالت “اللهم توفني مع الأبرار”، ودخلت في غيبوبتها ثانية.

الفنان سعاد نصر قدمت عدد من الأعمال خلال مشوارها الفني ومن بينها في السينما: “حمام الملاطيلي، المتوحشة، هنا القاهرة، حدوتة مصرية، خليل بعد التعديل”، وغيرها ومن مسلسلاتها: “يوميات ونيس، رحلة المليون، جحا المصري، الليل وآخره، هند والدكتور نعمان، أحلام عادية»، وقدمت للمسرح: “الهمجي، جوز ولوز″.

الفنان محمد صبحي من فرط تعلق الجمهور بشخصية “ماما مايسة” رفض أن يستبدلها بفنانة أخرى خلال العمل، وذكر في مجرى أحداث مسلسل “يوميات ونيس″ أن زوجته فارق الحياة وأنه باق على حبها.