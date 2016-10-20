سيدة مصرية تجمع بين زوجين في منزل واحد

القاهرة ـ تحقق النيابة المصرية في قضية سيدة جمعت بين زوجين في وقت واحد وفي شقة واحدة دون علم أحدهما الذي يعمل أمين شرطة و الآخر عامل رخام .

واستمعت النيابة لأقوال الزوج الأول مصطفى. إ، عامل الرخام، والذي أقر في أقواله أن زوجته منار. ش. ف، جمعت بينه وبين زوج آخر في منزل واحد، موضحا أنه تزوجها من 6 أشهر ولا يعلم ماضيها.

وكشف الزوج الثاني عماد. ع، أمين شرطة، أنه تزوجها أيضا منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت قسيمة طلاق من زوجها الأول ويدعى عبد الباسط. ع.

وأوضح الزوج أنه يجهل كافة تفاصيل زواجها من عامل الرخام، وأنها أخبرته بأن هذا الزوج هو شقيقها ويقيم معها في شقتها. فيما حرك الزوجان دعوة زنا ضد الزوجة، وأمرت النيابة بضبطها وإحضارها.