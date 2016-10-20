اعتقال 24 عارضة أزياء في إيران

طهران ـ اعتقلت السلطات الإيرانية، 24 عارضة في أربع شبكات منظمة لعروض الأزياء بتهمة “نشر الفجور” في محافظة مركزي بوسط البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، فإن الشبكة متهمة “بالتورط في إنتاج ونشر مقاطع مصورة تهدف لنشر ثقافة العري وعرض الأزياء”.

وليس هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الإيرانية عارضات أزياء، إذ سبق لها أن قامت بحملات مماثلة.

وقامت السلطات بإغلاق 9 استوديوهات ومراكز تجميل غير قانونية، فيما استدعي 41 شخصا وسمح لهم بالمغادرة بعد تحذير قصير.

وأوقفت السلطات، يوم الأحد، 11 شخصا في محافظة زاهدان، بتهمة نشر وإنتاج صور إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت في مايو الماضي عن اعتقال عدة أشخاص يشاركون في عروض أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي.