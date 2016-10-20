السعودية تصنف أسماء أفراد وكيانات كـ”إرهابيين” لارتباطهم بـ”حزب الله”

الرياض ـ د ب أ ـ صنفت السعودية اليوم اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطهم بأنشطة تابعة لـ”حزب الله اللبناني” مؤكدة أنها ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية.

وقالت السلطات السعودية في بيان لها اليوم الخميس ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان الاسماء المتورطة هي “محمد المختار فلاح كلاس من مواليد 1 أيلول/سبتمبر 1987 ، وحسن حاتم جمال الدين من مواليد 11 أيار/مايو 1983 “.

كما صنفت المملكة ” شركة المنظفات العالمية (جلوبال كلينرز) وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة (بغداد) ولها مكتب في منطقة الضاحية الجنوبية في لبنان”.

وقال البيان ” السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية والإجرامية “.

واوضح البيان “طالما يقوم حزب الله بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فان المملكة العربية السعودية سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف”.