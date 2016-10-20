الصومال تفرج عن صحافي بريطاني يعمل في قناة الجزيرة

نيروبي ـ أ ف ب ـ افرجت السلطات الصومالية عن صحافي بريطاني اعتقل في مقديشو بينما كان في مهمة صحافية، بحسب ما افادت قناة الجزيرة التي يعمل بها الخميس.

واعتقل حمزة محمد الثلاثاء اضافة الى سائق ووسيط ومصور تلفزيوني بعد وصوله الى ذلك البلد باسبوع.

وابلغت السلطات الصومالية قناة الجزيرة سابقا انها اعتقلت الصحافي الا انها لم توجه له اية اتهامات.

وكان حمزة محمد توجه الى الصومال خلال السنوات القليلة الماضية حيث قدم تقارير “بدقة ونزاهة” بحسب قناة الجزيرة.

وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” ان حمزة وزميله اعتقلوا اثناء عودتهم من رحلة خارج العاصمة اشتبه بانهم زاروا خلالها منطقة تسيطر عليها حركة الشباب الاسلامية المتطرفة لاجراء مقابلة مع عدد من كبار زعمائها.

وقالت المنظمة ان “الصحافيين يصبحون احيانا بين مرمى النار في الحرب بين القوات الحكومية ومليشيات الشباب المسلحة. ويكونون اما ضحايا عمليات انتقام قاتل ينفذها مسلحون كما تعتقلهم السلطات كذلك احيانا للاشتباه بتعاونهم مع حركة الشباب”.

واضافت مراسلون بلا حدود ان الاعتقال جاء بعد ايام من اعتقال عبدي ادن غوليد رئيس تحرير صحيفة “خوغ اوغال” الذي اوقف الاحد وافرج عنه الثلاثاء.

وتعتبر الصومال من اخطر الدول للصحافيين حيث قتل 45 مراسلا صوماليا في الفترة من 2007 و2015 طبقا للجنة حماية الصحافيين.

والتهديد الرئيسي هو من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة التي تحاول الاطاحة بالحكومة المدعومة دوليا في مقديشو، الا ان السلطات تتهم الصحافيين كذلك بارتكاب العديد من الانتهاكات.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود الصومال الدولة 167 بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة.