استشهاد فلسطيني برصاص جنود اسرائيليين بعد القائه حجارة عليهم في الضفة الغربية المحتلة

القدس ـ أ ف ب ـ استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود اسرائيليين بعد القائه حجارة عليهم قرب بيت امر جنوب الضفة الغربية المحتلة مساء الخميس، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس “تم القاء الحجارة على الجنود ما ادى الى اصابة احدهم بجروح طفيفة”، مشيرة الى ان الجنود اطلقوا اولا طلقات تحذيرية “ثم طلقات باتجاه المشتبه به ما ادى الى وفاته”.

ولم تتوفر في الحال اي معلومات حول هوية الشهيد.

وتقع بيت امر قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان ومناطق عدة في اسرائيل منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2015 اعمال عنف اسفرت عن استشهاد 235 فلسطينيا ومقتل 36 اسرائيليا اضافة الى امريكيين اثنين واريتري وسوداني، بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس.

والعدد الاكبر من منفذي الهجمات من مناطق الضفة الغربية وخصوصا من مدينة الخليل.