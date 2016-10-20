تقرير للأمم المتحدة يؤكد وصول أسلحة من إسرائيل وأوروبا الشرقية إلى جنوب السودان





نيويورك- أ ف ب- أكد تقرير لخبراء الامم المتحدة أن أسلحة مصدرها اسرائيل وأوروبا الشرقية تصل إلى أطراف النزاع في جنوب السودان وتمر خصوصاً عبر أوغندا.

وبحسب التقرير فإن الخبراء تلقوا “معلومات جديدة حول نقل اسلحة” يعود آخرها الى العام 2014 باتجاه الجيش الحكومي، وكذلك أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في تأكيد لوجود شبكات منتشرة في المنطقة.

وارتكز الخبراء بالخصوص على اسلحة استعادتها بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنصار مشار.

وعبر أنصار مشار في آب/اغسطس 2016 إلى الكونغو الديمقراطية بعد طردهم من جوبا إثر معارك عنيفة مع القوات الحكومية.

واهتم الخبراء خصوصاً بكمية اسلحة خفيفة من صنع اسرائيلي بيعت في اوغندا العام 2007 قبل نقلها إلى جيش جنوب السودان ثم استولى عليها انصار مشار.

وأفاد التقرير أن “واقعة تعرف الخبراء على ثلاثة من هذه الاسلحة التي تحمل أرقاماً متتالية، من قرب يؤدي الى استخلاص أنها جزء من كمية سلاح أكبر نقلت من اوغندا إلى جنوب السودان”.

كما ذكر الخبراء بتوقيف مليونير بولندي مقيم في جزيرة ايبيزا شرق اسبانيا، واشتبهت السلطات الاسبانية في أنه زوّد جنوب السودان باسلحة ثقيلة.

وبحسب الشرطة الاسبانية فقد كان يدير مجموعة شركات لديها صلات بالمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، تمكن عبرها من شراء أسلحة من السوق السوداء وخصوصاً من اوروبا الشرقية.

وبحسب معلومات قدمتها إسبانيا الى الخبراء الشهر الماضي، فإن هذه الأسلحة تعاقد عليها انصار مشار عبر وسيط في السنغال و”تم تسليم جزء من الصفقة على الاقل”.

وتتعاون الامم المتحدة مع السلطات الاسبانية لتاكيد مصدر الاسلحة واستخداماتها في جنوب السودان.

كما أورد التقرير أن شحنة من أربعة آلاف بندقية هجومية بلغارية تم تسليمها في تموز/يوليو 2014 الى وزارة الدفاع الاوغندية.

وتولت الوساطة في الصفقة شركة مسجلة في كامبالا (بوساسي لوجستكس) يديرها المواطن البلغاري فاليري كوبيشن.

وأضاف التقرير الدولي “أن هذه الاسلحة وذخائرها تم نقلها لاحقاً الى جنوب السودان” كما مرت اسلحة اخرى بالطريقة ذاتها الى هذا البلد لاحقاً.

وكان مجلس الامن الدولي هدد بفرض حظر اسلحة على جنوب السودان، لكن بعض أعضاء المجلس وخصوصاً روسيا، تتردد ازاء ذلك او تعارضه.