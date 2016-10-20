واشنطن تتوعد بيونغ يانغ برد “منقطع النظير” إذا استخدمت السلاح الذري





واشنطن- أ ف ب- دان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر التجربة الصاروخية الفاشلة التي أجرتها كوريا الشمالية الخميس، متوعداً “النظام الستاليني” برد “منقطع النظير” في حال استخدامه السلاح النووي.

وقال كارتر، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي هان من-كو في واشنطن، “ندين بشدة تجربة الليلة الماضية”.

وأضاف “إياكم أن تخطئوا: نحن لن نحبط فحسب أي هجوم على أميركا أو حلفائنا، لكننا سنرد رداً فعالاً ومنقطع النظير على أي استخدام للسلاح النووي”.

وكانت كوريا الشمالية أجرت الخميس تجربة فاشلة على إطلاق صاروخ قوي متوسط المدى قادر على إصابة القاعدة الاميركية في غوام، هي الثانية في أقل من أسبوع، لكن الخبراء يحذّرون من إمكان أن يصبح عملانياً اعتباراً من العام المقبل.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن البيانات التي حللها خبراء عسكريون كوريون جنوبيون وأميركيون تشير إلى أن الصاروخ، وهو من نوع “موسودان”، انفجر بعيد إطلاقه قرابة الساعة 6,30 (22,00 ت غ الاربعاء).