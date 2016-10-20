“التحالف العربي” يعلن أنه ليس هناك “وقف لإطلاق النار” في اليمن





الرياض- أ ف ب- أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري مساء الخميس أنه “ليس هناك وقف لإطلاق النار في اليمن”، مشدداً في الوقت نفسه على التزام التحالف بالهدنة التي بدأت فجر الخميس لمدة 72 ساعة.

واتهم المتحدث المتمردين بارتكاب خروقات في اليوم الأول للهدنة التي أقرت بموجب خطة للأمم المتحدة، مؤكداً أنه “ليس هناك وقف لإطلاق النار في اليمن”.

وتابع عسيري “أن الوضع مماثل للمرة السابقة مع الدعوة إلى وقف لإطلاق النار”.

ودخلت الهدنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيز التنفيذ الساعة 23,59 ليل الاربعاء (20,59 تغ).

إلا أن خروقات عدة سجلت منذ اللحظات الأولى للهدنة، وهي السادسة من نوعها بين أطراف النزاع المستمر منذ زهاء 19 شهراً.

وتواصلت الخروقات الخميس حيث أعلن الدفاع المدني السعودي “سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنه إصابة مواطن وابنته” في منطقة جازان بجنوب المملكة.

وأكد عسيري في السياق ذاته أن طيران ومدفعية التحالف العربي ردت على النيران بالمثل، قائلاً “سنرد على أي خرق”.

لكنه أكد أن التحالف العربي ما يزال ملتزماً الهدنة.