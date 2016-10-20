الجيش الأمريكي: مقتل جندي أمريكي في انفجار بشمال العراق

واشنطن- رويترز- قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان إن عسكرياً أمريكياً توفي اليوم الخميس متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة بشمال العراق.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحادث وقع قرب مدينة الموصل في شمال العراق.

وقال مسؤولون إن نحو 5000 جندي أمريكي موجودون في العراق، منهم أكثر من مئة مع القوات العراقية وقوات البشمركة المشتركة في هجوم الموصل يقدمون المشورة للقادة ويساعدونهم في ضمان إصابة القوات الجوية للتحالف للأهداف على الأرض بدقة.

ولم يحدد البيان اسم الجندي.

وهذا هو الجندي الأمريكي الرابع الذي يقتل منذ بدء العملية التي تركز على محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا في 2014.

وقللت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هذا الأسبوع من أهمية أي دور جديد للقوات الأمريكية في المعركة لاستعادة السيطرة على الموصل، وقالت إنهم سيكونون خلف الصفوف الأمامية للقوات. لكن مع زيادة الولايات المتحدة لوجودها في العراق هذا العام للمساعدة في معركة الموصل أقرّ المسؤولون بأن الجنود الامريكيين سيكونون “أقرب لخطوط القتال”.