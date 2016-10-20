جيش النظام السوري يقول إنه سيسقط أي طائرات حربية تركية تدخل مجاله الجوي

بيروت- رويترز- قال جيش النظام السوري اليوم الخميس إنه سيسقط أي طائرات حربية تركية تدخل المجال الجوي السوري، رداً على ضربات جوية نفذتها تركيا الليلة الماضية في شمال سوريا.

وقالت القيادة العامة لجيش النظام في بيان “أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة”.

واستهدفت الضربات الجوية التركية مقاتلين أكراداً متحالفين مع جماعة مسلحة تدعمها الولايات المتحدة أمس الأربعاء، ووصف بيان جيش النظام السوري الضربات الجوية التركية “بالعدوان السافر”.

وبات شمال سوريا ساحة قتال تزداد تعقيداً فيما تسلط الضربات الجوية الضوء على الأهداف المتعارضة لتركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتدعم تركيا المسلحين الذين يعارضون بشار الأسد، وتحاول أيضاً طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من الحدود التركية السورية.

وفي نفس الوقت تدعم الولايات المتحدة القوات التي يقودها الأكراد في قتالهم ضد “الدولة الإسلامية”، مما يثير غضب أنقرة التي ترى أن “وحدات حماية الشعب” الكردية امتداد لمسلحي “حزب العمال الكردستاني”، الذي يخوض تمرداً منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا.