﻿مسؤولون يمنيون وإيرانيون: طهران تمدّ الحوثيين بالسلاح عن طريق سلطنة عمان

لندن ـ «القدس العربي»ـ من محمد جميح: قال مسؤولون أمريكيون وغربيون وإيرانيون إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن، وذلك في تطور يهدد بإطالة أمد الحرب التي بدأت قبل 19 شهرا واستفحالها، حسبما أوردت وكالة أنباء رويترز.

وذكر مصدر رسمي يمني في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» أن «الأشقاء في عمان للأسف لم يقوموا بما هو واجب عليهم بخصوص منع تهريب السلاح عبر الأراضي العمانية إلى الحوثيين».

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «تواصلنا مع الأشقاء في السلطنة، وتم التعرض لمثل هذه العمليات».

وذكرت مصادر محلية يمنية لـ»القدس العربي» أن «شحنات السلاح تهرب عن طريق منفذ «شحن» البري بين عمان واليمن»، غير أن المصدر أكد وجود تهريب عن طريق البحر عبر «بيار علي» على السواحل الجنوبية لليمن، وكذلك عبر منفذ نشطون مع السلطنة.

وقال محمد المقدشي رئيس أركان الجيش اليمني في مقابلة في الآونة الأخيرة مع التلفزيون الرسمي إنه يجب على سلطنة عمان أن تكون أكثر تشددا فيما يتعلق بعمليات التهريب. وأضاف أنه يجري العمل على تشديد عملية حراسة النقاط الحدودية.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية إن واشنطن أبلغت عمان بما لديها من مخاوف، لكنه لم يحدد التوقيت الذي حدث فيه ذلك.

وقال المسؤول «أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين بمن فيهم الحكومة العمانية.»

ونفت سلطنة عُمان، أمس الخميس، أنباء تتحدث عن استخدام الحوثيين أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن ما ورد في خبر رويترز «ليس له أساس من الصحة، ولا توجد هناك أي أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة».

واتهم السناتور الأمريكي جون ماكين إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بصواريخ استعملوها في ضرب سفن أمريكية في البحر الأحمر، مستفيدة من الأموال التي أفرجت عنها واشنطن بعد الاتفاق النووي مع طهران.