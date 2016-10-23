﻿تعقيبا على تقرير محمود معروف: توتر في العلاقات المغربية المصرية

الميثاق المغاربي

ما إن عبر المغرب عن نيته العودة إلى الاسرة الافريقية، حتى بادرت اغلبية دول القارة إلى طرح ملتمس يدعو إلى قبول الطلب وتعليق عضوية بوليساريو إلى أن ينتهي مسلسل التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.

الواقع ان إعادة النظر في عضوية بوليساريو (وهي حركة وليست دولة)، سيخرج الاتحاد الافريقي من حالة الشرود، ذلك ان بوليساريو:

1 ـ ليست عضوا في الجامعة العربية رغم أن الذين أسسوها أسموها جمهورية عربية.

2 ـ ليست عضوا في تجمع الساحل والصحراء وهو تجمع يضم 28 بلدا لها حدود مع الصحراء الافريقية الكبرى.

3 ـ ليست عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي رغم أن الصحراويين مسلمون أبا عن جد.

4 ـ ليس عضوا في اتحاد المغرب العربي وهو يوجد في قلب المنطقة المغاربية، بل ان الجزائر التي تحتضنه على أرضها وتصرف عليه من أموال شعبها، قد وقع رئيسها على الميثاق المغاربي وهو لا يذكر الصحراء، وصادق عليه برلمانها بغرفتيه وإجماع أعضائه دون أي اعتراض ولا أدنى تحفظ.

أحمد حنفي

تجانس الرؤى

متى كان هناك شعب صحراوي متجانس الرؤى والتصورات حول ما يسمى عبثا «وطن الصحراويين «؟ الوطن الصحراوي المزعوم هو نتاج للغة البروباغندا البومدينية والقذافية في زمن الرداءة السياسية ، الوطن الصحراوي المزعوم خدعة لم تنطل على شعب مغربي يحفظ تاريخه ومجاله الجغرافي ولا يحتاج لمن يرجوه مثل هكذا رجاء لأن الوحدة الوطنية والترابية خط أحمر ومن تخطاه سيتصدى له الشعب المغربي..فبأي هوية تخرّج وزير خارجية الجمهورية الوهمية من جامعة محمد الخامس بالرباط ؟ وبأي هوية سُجل مؤسس البوليساريو في نفس الجامعة ؟ وبأي هوية يختار مغاربة الأقاليم الجنوبية من يمثلهم في البرلمان ومجلس المستشارين ومجلس الجهة ؟

الصحراوي

تداعيات سلبية

استضافة ممثلي البوليساريو بعد أسبوع من الأزمة السعودية-المصرية وما نتج عنها من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري يؤكد فرضية وجود مفاوضات مع النظام الجزائري الذي أثبتت التجربة أنه على استعداد لمقايضة الموارد الطاقية التي يملكها هذا البلد من أجل شراء اعترافات بعض الدول «بالجمهورية الوهمية» وخدمة للمشروع الانفصالي.

قال رئيس البرلمان الأفريقي، روجيه نكودو إن علم وفد البوليساريو لم يتم رفعه نهائيًا اثناء احتفالية مصر بـ150 سنة برلمان، أو في الجلسة الافتتاحية المشتركة للبرلمانيين العربي والأفريقي، لكن تم رفعه فقط في جلسات البرلمان الأفريقي والاتحاد الأفريقي.

صفاء..

التعاون على البر والتقوى

جميل أن تتحالف الجزائر مع مصر أو أي دولة عربية اخرى اذا كان ذلك في الخير وعلى البر والتقوى. ولكن أن يتحالفا ضد مصالح المغرب فمن الطبيعي ان ننظر إلى هذا التقارب بعين الريبة. مصر محكومة من عصابة حقيقية وهذا ما بينته الأيام بالصوت والصورة، فكل الفيديوهات المسربة أظهرت حكام مصر الجدد كالأربعين حراميا. السيسي ادخل مصر في نفق مظلم بدعمه حفتر في ليبيا والانفصاليين في اثيوبيا والان البوليساريو.

اكرم – المغرب

تخبط في السياسة

هناك تخبط في السياسة الخارجية لمصر في السنوات الأخيرة (موقف مخز من حصار غزة، دعم الروس ديبلوماسيا في التدخل في سوريا، سوء تدبير ملف مياه النيل مع أثيوبيا، خلق أزمة ثقة مع السعودية….)، فقد نشر البارحة خبر طلب الرباط من القاهرة توضيح بشأن دعوة قيادة الإنفصاليين كزعماء دول في هذا المؤتمر؛ فكان رد القاهرة: «أنه مجرد خطأ وبأن موقف مصر لم يتغير بخصوص ملف الأقاليم الصحراوية»!!

فيما أشارت بعض وسائل الإعلام أن وصول 30 ألف طن من وقود الديزيل كمساعدة من الجزائر إلى ميناء الإسكندرية، قد يكون وراء هذه الخطوة الرمزية من بعض المسؤولين كتعبير عن الشكر والامتنان للدولة الراعية لهذه الكيان !!

أحمد السنوسي

براءة ذمة

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، أن البرلمان المصري لم يقم بتوجيه أي دعوة رسمية لوفد جبهة «البوليساريو» للمشاركة في هذا الاحتفال، فيما تنصلت الحكومة المصرية من أي مسؤولية في استضافة الوفد وأكدت أنها دولة مضيفة فحسب لأشغال البرلمان الأفريقي، ومن يتولى توجيه الدعوات للحضور هو البرلمان الأفريقي نفسه. كما رفضت الحكومة المصرية رفع علم الجمهورية الوهمية في المؤتمر بحكم عدم إعتراف جامعة الدول العربية بهذا الكيان. وبذلك تكون السلطات المصرية قد برأت ذمتها من أي توظيف خارج السياق لما حدث. وما الحديث عن تأثر العلاقات المغربية- المصرية بخصوص هذا الملف إلا قراءات لبعض وسائل الإعلام.

علي المنشاوي

الرفاهية المفقودة

فعلا هناك مشكلة تسمى مشكلة الصحراء ،خلقها النظام الجزائري لحرمان المغرب من هذا الجزء من ترابه. والمغرب لا زال ينتظر حل هذا المشكل بعد أن قدم حكما ذاتيا موسع للصحراويين رغم أنهم مغاربية. لكن الجزائر لا زالت تستعمل كل طاقاتها كي لا يحل هذا المشكل أو يحرم المغرب من صحرائه كما يحلم النظام الجزائري. إن كل خيرات الشعب الجزائري مهداة لرؤساء أفارقة خاصة للاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية وترك الشعب الجزائري من أفقر شعوب العالم والذي من المفترض أن يكون مثل أشقائه رفاهية في دول الخليج.

سامي

الاستثمارات المغربية

رغم خروجه من الاتحاد الأفريقي، تكون الاستثمارات المغربية داخل افريقيا قد فاقت كل التوقعات في الوقت الذي نجد مصر تحت حكومة السيسي تحتضر بأكملها. عندما تتم عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستكون هذه الاستثمارات أكثر امتدادا. هذا ما أرعب الحكومة المصرية وجعلها تتصرف حمقاء في محاولة يائسة لإفشال العمل الجيد والفعال للمغرب داخل الأسرة الأفريقية.

أسامة