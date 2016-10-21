﻿تظاهرة نسائية أمام منزل نتنياهو تطالبه باتفاق مع الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»: اختتمت مساء أمس أمام منزل رئيس حكومة إسرائيل في القدس المحتلة بنيامين نتنياهو «مسيرة الأمل» التي بدأت من رأس الناقورة، على الحدود اللبنانية، قبل أسبوعين بمشاركة آلاف النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.

وطالبت النساء اللواتي لبسن الأبيض نتنياهو بالسعي الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين. وقام حراس نتنياهو بنشر ستار ضخم غطى مجال الرؤية في شارع بلفور حيث يقع المنزل. وقد بادرت الى التظاهرة حركة «نساء تصنعن السلام»، التي تأسست في 2014 بعد عدوان الجرف الصامد على غزة. وقد جالت المسيرة شمال البلاد وجنوبها قبل أن تصل الى مناطق السلطة الفلسطينية في منطقة أريحا.

وحسب المنظمات فقد شاركت في المسيرة خلال الأسبوعين المنصرمين عشرات آلاف النساء. وكانت ضيفة المسيرة والتظاهرة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2011، ليما بوئي، زعيمة حركة النساء التي ساهمت بوضع حد للحرب في بلادها، ليبيريا، والإطاحة بالطاغية تشارلز تيلور. وقالت بوئي ان مشاركتها للنساء الإسرائيليات والفلسطينيات في المسيرة «كانت أيام أمل، أيام نظرة الى المستقبل، أياما تقول بشكل مطلق ان السلام ممكن». وتحدثت عن إقامة حركة النساء في ليبيريا التي تشكلت في الأساس من نساء تعرضن للاغتصاب او الإصابة خلال الحرب المتواصلة.

وقبل ذلك استقبلت النساء بتصفيق متواصل خطاب الحاخامية هداسا فرومان، أرملة الحاخام المستوطن المؤيد للسلام مع الفلسطينيين مناحيم فرومان من مستوطنة تكوع، وخطاب كنتها ميخال فرومان، التي أصيبت خلال كانون الثاني الماضي، وهي حامل، في عملية طعن وقعت في المستوطنة التي تعيش فيها. وقالت ميخال التي صعدت للمنصة مع طفلتها التي ولدت قبل أربعة اشهر إن الموت يعني الفراق وإن الحياة هي لقاء، هي سلام، والحياة هنا ستكون ممكنة فقط اذا توقفنا عن اتهام أحدنا للآخر، ونتوقف عن ان نكون ضحايا». داعية الجميع التغلب وتحمل المسؤولية وبدء العمل الصعب من أجل الحياة هنا « متجاهلة واقع الاحتلال من فوقه ومن تحته. كما عقب الجمهور بالتصفيق على خطاب هدى العرقوب، الناشطة السياسية من الخليل، التي قالت بكلمتها بالإنكليزية، بأنها تقف كامرأة حرة، وان «هذا هو الوقت الذي يجب ان تقول فيه النساء كلمتهن والعمل من أجل السلام والأمن للجميع والاعتراف المتبادل» وقالت في ختام خطابها «يوجد لكن شريك للسلام». وتحدث رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، باللغتين العربية والعبرية، وقال انه «يفخر بوجوده هنا ومشاهدة النساء اليهوديات والعربيات يسرن معا. مؤكدا أن هذه هي امكانية التعايش معا. وتابع « كلنا نرسل من هنا رسالة واضحة لكل الذين لا يؤمنون بأن الإنسان أغلى من الأرض».

وتحدثت المغنية ياعيل ديكل باوم، عن صلاة النساء المشتركة التي اقيمت صباح أمس الأول في قصر اليهود في منطقة اريحا. وقالت «كنا 4000 امرأة، نصفهن فلسطينيات. قالوا لي انه لا يوجد من نصنع السلام معه. اليوم اثبتنا ان هذا ليس صحيحا».