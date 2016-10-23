اليونسكو تقر بحق المسلمين الكامل بالمسجد الأقصى Oct 21, 2016 اليونسكو تقر بحق المسلمين الكامل بالمسجد الأقصى Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to share on LinkedInClick to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير2
لربما كثير من الناس يعلم هذه القصة , وتشابهها بالأحداث الجارية , وهي أن امرأة قد سرقت طفل من امرأة أخري وادعت تلك المرأة السارقة بأنها طفلتها فأرادت ألآم الحقيقية استرجاع طفلتها من اللصة فلم تستطيع لآن السارقة أقوي منها , فذهبت لمقاضاة اللصة الي المحكمة لاسترجاع طفلتها وقصت قصتها للقاضي فأمر القاضي بإحضار تلك المرأة والطفلة الي دار القضاء وحكم وقال لا يوجد عندي الا هذا الحل
وهو انكم تقتسموا الطفلة وكل منكم يأخذ النصف فرضيت السارقة ورفضت ألآم الحقيقية ذلك وقالت لا اريد لطفلتي الموت فاني اتنازل لها عن النصف الذي أمر به القاضي حتي تحيا , وللآن الآم الحقيقية للطفلة لم تريد موت الطفلة والسارقة أرادت ذلك , علم القاضي أن الطفلة تتبع ألآم التي رفضت الحكم وتنازلت للسارقة عن طفلتها ولذلك أمر القاضي بإعطاء الطفلة لامها الحقيقية واجبار اللصة بمغادرة المدينة حتي لا يقتلها الحشد .