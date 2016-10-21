﻿محمود عبد العزيز في حالة حرجة بسبب سرطان الدم

القاهرة – «القدس العربي»: انشغل الوسط الفني في مصر خلال الفترة الماضية بالحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز، والذي يرقد حالياً في مرحلة حرجة في مستشفى الصفا في المهندسين.

وفيما التزمت عائلة عبد العزيز الصمت وعدم الإفصاح عن تطور الحالة الصحية له، والتي تزداد سوءاً هذه الأيام، أكد مصدر مقرب منه – رفض ذكر اسمه – أنه يحتاج للدعوات بالشفاء، لأنه في حالة تدهور مستمر، نتيجة إصابته بورم خبيث في اللثة، والذي وصل إلى حد إصابته بأنيميا حادة في الدم، أو كما ذكر المصدر أن الأطباء لديهم شكوك في وجود سرطان بالدم، وضعف عام في جهاز المناعة، إلى جانب تلف في بعض خلايا المخ، حيث يشرف على حالته الصحية الدكتور عمر الصيرفي إستشاري أمراض المخ والأعصاب في مستشفى القصر العيني، موضحاً أن الأطباء المعالجين يتنظرون حدوث معجزة لشفائه، وفي حالة الفشل سوف يعود للعلاج مرة أخرى في العاصمة الفرنسية باريس.

في حين تضاربت الأخبار والشائعات حول مرضه بعد إصابته منذ فترة بنزيف حاد جعله يسافر لأيام عدة للعلاج في باريس بصحبة زوجته الإعلامية بوسي شلبي وأولاده كريم ومحمد، وكانت نقابة المهن التمثيلية والتي يرأسها أشرف زكي قد أعلنت من قبل في بيان، أن الحالة الصحية لعبد العزيز باتت مستقرة، وخرج من العناية المركزة، وقد سبق وأن طالب الفنان سامح الصريطي وكيل النقابة بالدعوات بالشفاء له، مؤكداً أن الأطباء المعالجين كانوا قد منعوا الزيارة عن الفنان.

من ناحية أخرى، كان عدد كبير من فناني مصر قد دشنوا حملات على صفحاتهم الشخصية (فيسبوك وتويتر وإنستغرام) يطلبون فيها من الجميع دعواتهم بالشفاء للفنان الكبير.

الجدير بالذكر أن آخر أعماله الفنان محمود عبد العزيز كان مسلسل «راس الغول» والذي عرض في رمضان الماضي.