﻿وزارة الداخلية تتلف 300 طن متفجرات من مخلفات الحرب الأخيرة ضد غزة

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الداخلية في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس، عن قيامها بإتلاف مئات الأطنان من الألغام التي لم تنفجر، بعد أن أطلقتها قوات جيش الاحتلال على غزة خلال الحرب الأخيرة.

وفي تسجيل مصور نشرته الوزارة على الصفحة الخاصة بها على موقع «فيسبوك» ذكرت أنها تمكنت من إتلاف 300 طن من المتفجرات التي خلفتها الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014.

وأظهر الشريط المصور صورا للغارات الجوية التي كانت تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية ضد القطاع، وبينت أن عدد من هذه الصواريخ التي ضربت المنازل والشوارع والأحياء لم تنفجر.

وأوضحت أن 70 مختصاً من هندسة المتفجرات قاموا بالتعامل معها، بالعمل بشكل يدوي دون أجهزة خاصة «الروبوت» بسبب حظر الاحتلال دخولها. وظهر في الشريط المصور أعضاء من فرق هندسة المتفجرات وهم يقومون بإزالة هذه الصواريخ التي لم تنفجر في أماكن سقوطها، حيث نقلن إلى أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، وجرى هناك تفجيرها للتخلص منها. وأشارت الوزارة أن 12 ضابطاً يعملون في فرق هندسة المتفجرات استشهدوا أثناء عملهم في إتلاف هذه المتفجرات. يشار إلى أن عددا من المواطنين أيضا قضوا جراء انفجار ألغام وصواريخ أطلقتها قوات الاحتلال خلال الهجمات على غزة، كما تعرض العشرات لإصابات بالغة وحالات بتر في الأطراف، جراء انفجار هذه المخلفات وسط أحياء سكنية أو في أراض زراعية. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ذكرت في وقت سابق أن 70% من متفجرات مخلفات الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لا تزال موجودة في أنحاء متفرقة من القطاع. وذكرت المنظمة الدولية أن عددا من الأفراد سقطوا في القطاع بين قتيل وجريج بينهم أطفال جراء التعرض لتلك المخلّفات غير المنفجرة.

وقالت إنها أجرت بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام «UNMAS» مجموعة واسعة من الأنشطة التوعوية حول السلامة من الذخائر غير المنفجرة والتثقيف بمخاطرها. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن عدد المنازل المأهولة بالسكان ويشتبه بوجود قنابل وصواريخ إسرائيلية غير منفجرة أسفلها، 40 منزلاً موزعةً على أنحاء القطاع. وخلال الفترة الماضية قامت «UNMAS» بالكثير من الأنشطة التوعوية بهدف التحذير من مخاطر هذه الألغام. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حربا هي الأعنف ضد قطاع غزة صيف عام 2014، حيث دامت لمدة 51 يوما، أدت إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 14 ألف منزل بشكل كلي، ونحو 90 ألف منزل بشكل جزئي.