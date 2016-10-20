﻿موريتانيا: حرب مدد الرئاسة… وشيوخ الموالاة يطلقون رصاصاتها الأولى

نواكشوط – «القدس العربي» : تعالى في موريتانيا أمس دخان حرب يتوقع أن تكون شرسة، بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز الساعي، حسب خصومه، لتعديل الدستور، ومعارضيه الرافضين لذلك والذين تقووا أمس بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأشداء أطلقت، رغم كونها من الموالاة، رصاصاتها الأولى في اتجاه القصر في بيان حذر فيه أعضاؤها الرئيس من الإقدام على تعديل الدستور لإلغاء غرفتهم.

وبهذا التطور الذي استبق الإعلان عن نتائج الحوار الوطني، اتضحت بوصلة المشهد السياسي الموريتاني، حيث يتجه الرئيس، حسب المشاع، نحو تعديل يفتح أقفال الدستور لكن بعد تجديد سريع لمجلس الشيوخ يزيح معارضي التعديلات من المجلس ويدخل فيه شيوخاً مؤتمنين، بينما تتجه المعارضة للتنسيق فيما بينها وللتكاتف مع الشيوح المتمردين، إن هم واصلوا تمردهم، لتنفيذ حملة وطنية كبرى تفشل ما يخطط له الرئيس من تغيير يهدف الرئيس من ورائه للبقاء في السلطة خارج ما يسمح به الدستور الحالي.

وعكس الإعلام الخاص في موريتانيا وكذا النشاط التدويني عبر مواقع التواصل أمس شراسة «حرب مدد الرئاسة»، وبدأ الكتاب والمدونون اصطفافاتهم في اتجاهين أحدهما يدافع عن الرئيس وخياراته وضرورة بقائه في السلطة واتجاه آخر ينتقد الرئيس ومخططاته وسياساته ويطالب بمغادرته.

وأكد شيوخ مناطق باسكنو وكوبني وولاته وبتلميت ونواكشوط واكجوجت وباركيول، وهي مناطق بالغة الأهمية سياسياً وسكانياً، في بيان وزعوه أمس «أنهم مؤمنون بأن الحوار وسيلة حضارية لتجاوز الخلافات السياسية»، لكنهم «يستغربون تغييب البرلمانيين عما يجري داخل أروقة الحوار، لأن أي حوار لكي يفضي الى نتائج إيجابية، عليه أن يشمل جميع الطيف السياسي».

«إننا نذكر، يضيف الشيوخ المتمردون، بأن الدستور هو الوثيقة الأساسية ويجب ألا يتم تعديله إلا لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقاً للمسطرة التي يحددها الدستور في مادته 99 والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاماً بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني؛ ويشكل الخروج على هذه المبادئ خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد».

هذا وأكد محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والقيادي في منتدى المعارضة «أن المنتدى المعارض جاهز للتحرك على جميع الجبهات لإجهاض وإفشال محاولات نظام الرئيس ولد عبد العزيز المتعلقة بتعجيل الدستور».

وأوضح في برنامج «ساعة حوار» الذي تبثه قناة «المرابطون» المستقلة «أن التنسيق جار بين منتدى المعارضة والأطياف والحركات الوطنية للخروج يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للضغط على الرئيس حتى يتراجع النظام عن مخططاته»، التي وصفها بـ»المدمرة».

واتهم ولد مولود «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتفقير المواطنين وتجويعهم»، مضيفاً «أن جميع شعوب العالم استفادت من خفض أسعار النفط عدا الشعب الموريتاني الذي لم يستفد منها بسبب سياسات النظام الجائرة»، حسب قوله. وأكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم «أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسعى لتحطيم أهم مكسب ديمقراطي حصل عليه الشعب الموريتاني بعد انقلاب 2005 وهو التناوب السلمي على السلطة».

ووعد نظام ولد عبد العزيز بـ»تحركات غير تقليدية ستنتهجها القوى المعارضة في وجه اي تعديل دستوري أو حتى انتخابات سابقة لأوانها»، حسب قوله. وطالب ولد مولود في نهاية البرنامج «جميع القوى السياسية الوطنية بالدفاع عن مستقبل موريتانيا والوقوف مع المعارضة لإفشال مخطط النظام الذي سيجر البلد للفوضى ويدفع موريتانيا لانزلاقات بالغة الخطورة».

وضمن التحليلات التي تناولت هذه الأزمة أكدت وكالة «صحراء ميديا» الإخبارية المستقلة في معالجة نشرتها أمس «أن التعديلات الدستورية التي يسعى لها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تنذر بأزمة حادة ما بين القصر الرئاسي ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، والتي يمنحها الدستور الحالي صلاحيات كبيرة من أبرزها أن رئيس المجلس هو النائب الفعلي لرئيس الجمهورية».

وأكدت مصادر تحدثت لـ«صحراء ميديا» أمس «أن النظام الحاكم وجد صعوبة في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الحالي بالموافقة على تعديلات دستورية تتضمن حله واستبداله بمجالس جهوية». وأضافت «صحراء ميديا» محللة الموقف «يمنح الدستور الموريتاني الحالي صلاحيات كبيرة لمجلس الشيوخ، منها أن دعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي من أجل تعديل الدستور، لا بد أن تمر على المجلس الذي يجب أن يوافق عليها بنسبة الثلثين، من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الإجماع، وإلا فإن دعوة الرئيس ترفض ولا ينظم الاستفتاء؛ حسب ما تشير له مواد «التعديلات الدستورية» في الدستور الحالي؛ وفي المقابل تمنح المادة 28 من الدستور الموريتاني لرئيس الجمهورية الحق في استشارة الشعب في بعض المستجدات والقضايا ذات الطابع الوطني، ولكنها استشارة فيما يتعلق بالعملة الوطنية أو الحروب أو أي قضايا أخرى بعيدة عن المساس بالدستور نفسه، وفق ما أكده أحد فقهاء القانون الدستوري لـ«صحراء ميديا».

«لقد أصبح الطريق نحو تعديل الدستور يمر عبر مجلس الشيوخ، تضيف «صحراء ميديا»، فيما يرفض الكثير من أعضاء المجلس تمرير تعديلات تلغي مجلسهم وتؤكد الصفات التي أطلقها عليهم بعض أعضاء الحكومة بأنهم «لا دور لهم» وأنهم «يعيقون العمل التشريعي» في البلاد، لتبدأ نذر أزمة جديدة بين القصر والمجلس».

ولكن في المقابل يشير خبير قانوني آخر إلى أن رئيس الجمهورية، بموجب المادة 99 من الدستور، يملك الحق في التقدم بمقترح تعديل دستوري إلى الاستفتاء الشعبي من دون المرور بغرفتي البرلمان، لأن موافقة الثلثين شرط إذا كان المقترح قادماً من البرلمان نفسه، وهي قراءة تطرح بقوة خلال هذا النقاش القانوني المحتدم حالياً.

ونقلت «صحراء ميديا» عن مصادرها «أن الحكومة الموريتانية تعمل على استدعاء هيئة الناخبين من أجل تجديد جميع فئات مجلس الشيوخ الحالي، وهو تجديد يستجيب لدعوة سابقة من المجلس الدستوري، ولكنه في الوقت نفسه يضمن الخروج بمجلس جديد قد يكون أكثر قابلية لتمرير مقترح التعديل الدستوري إلى الاستفتاء الشعبي».

وضمن التدوينات المتزامنة مع هذه الأزمة كتب المدون البارز أحمدو الوديعة «من خلال متابعتي الحثيثة لأوضاع هذا البلد منذ مطلع القرن أزعم أننا لم نعش لحظة تاريخية كالتي نعيش الآن، إنها فعلاً، لحظة تاريخية وفارقة ومنعطف تاريخي ليست أمامنا فيه ثلاثة خيارات، إنما اثنان فقط ؛ إما أن نرضخ لجنون العسكر ورغبتهم الجامحة في البقاء ويعني ذاك انهيار شبه الدولة الذي يظلنا ونجاهد منذ عقود لإنقاذ رمقه الأخير، أو نقاوم مغتصبي حلمنا الأخير في الخلاص، لن يكون الأمر ولن يمر بدون معاناة لكن نهايته النصر، أو الفوز بإحدى الحسنيين».

وكتب المدون النشط محمد الامين سيدي مولود «‏أي تلاعب بالدستور لبقاء عزيز بأي طريقة سيكون خطوة متقدمة في العودة إلى الانقلابات ـ إن كنا ذهبنا عنها ـ وربما الفوضى والاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني، ومن يقومون بذلك من أجل شخص واحد مقابل وطن كامل، يتحملون المسؤولية التاريخية والأخلاقية في هذا الجرم».

وفي تدوينة أخرى من صف الموالاة كتب المختار عبد الله القيادي في الحزب الحاكم «من لا يؤمن بصيرورة الزمن وسيرورته فهو واهم، ومن يخلط بين ما هو شخصي وما هو وطني واهم، ومن تلتبس عليه طموحاته الذاتية الصرفة بالتطلعات المشروعة للآخرين واهم، ومن لا يفصل بين كوعه وبوعه في السياسة عليه بالابتعاد عنها وإلا فهو واهم، وأخيرا من لا يقيم لآراء الآخرين وزناً ويرى في كل ما لا يعجبه ـ سياسياً، وثقافياً، واجتماعياً ـ مجرد خواء فهو واهم».

«موجبه، يضيف المدون، أن من يحاولون فرض أوهامهم السياسية على الآخرين رغم أنهم يمثلون أقلية الأقلية المعزولة سياسياً وديمقراطياً هم من يحاولون بأوهامهم مصادرة أحلام الموريتانيين بممارسة حق التطور الطبيعي لبناء الدولة والمجتمع وتنميتهما، .. رجائي أن تؤول تجارة الأوهام في تناولنا للواقع السياسي إلى بوار واضمحلال أمام صوت العقل والحكمة والتبصر».

كل هذه المواقف وهذه التطورات، تؤكد أن موريتانيا مقبلة على فترة سياسية متأزمة حيث أن الرئيس ولد عبد العزيز يسعى حسب تحركات أنصاره للبقاء في السلطة فترة أخرى، فيما يعتبر معارضوه أن عليه أن يغادر كرسي الرئاسة بعد انتهاء مأموريته منتصف عام 2019 ولم تشهد موريتانيا استقراراً سياسياً منذ استولى الجيش الموريتاني على السلطة عام 1978 حيث تتالت الأحكام العسكرية واحداً بعد الآخر. وعرفت موريتانيا عام 2007 أول انتخاب لرئيس مدني هو الرئيس سيدي ولد الشخ عبد الله، ضمن اقتراع اعترف الجميع بنزاهته، غير أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز قطع هذه التجربة بتدبيره انقلاباً عسكرياً عام 2008 وبتنصيبه لنفسه رئيسا للبلاد قبل أن ينظم انتخابات عام 2009 تمخضت عن فوزه، وأعيد انتخابه عام 2014 في مأموريته الحالية الثانية والأخيرة حسب الدستور.