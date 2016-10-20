﻿استشهاد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها عام 2007 في مدينة رام الله المحتلة الخارجية: غياب ردود فعل دولية رادعة للاحتلال يشجعه على مواصلة إعداماته الميدانية

رام الله ـ «القدس العربي»:أصيب شاب فلسطيني برصاص مطاطي خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس. واقتحمت خمسة حافلات للمستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة بحراسة جنود الاحتلال وأدوا طقوسا دينية في المقام.

وخلال المواجهات أصيب حامد يحيى ادريس 23 عاما من مخيم عسكر القديم، بعيار مطاطي في منطقة الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ونقل لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج ووضعه الصحي مستقر.

كما اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم. واقتحمت مجموعات من المستوطنين منطقة البركة الثالثة بحماية قوات الاحتلال وقامت بأداء طقوس تلمودية في المكان. وتتكرر اقتحامات المستوطنين لمنطقة برك سليمان باستمرار خلال العامين الأخيرين وذلك في إطار أطماع استيطانية في المنطقة .

في غضون ذلك استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2007 أثناء اقتحامها مدينة رام الله. واستشهد محمود جمال جودة 23 عاما في مستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة إثر تدهور حالته الصحية وحدوث مضاعفات بعد سلسلة عمليات أجريت له عقب إصابته برصاصة من طائرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء وسط مدينة رام الله في تلك الفترة حيث اخترقت الرئتين واستقرت في العمود الفقري.

وقال والد الشهيد خلال حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن نجله كان عمره حينذاك 14 عاما وإثر إصابته الحرجة نقل من مجمع رام الله الطبي إلى احد المستشفيات داخل إسرائيل حيث بترت ساقه اليمنى وبعدها بأشهر تم تحويله إلى مستشفى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة كونه أصبح مشلولا لا يشعر بالجزء السفلي من جسده.

وتنقل الشهيد محمود جودة على مدار السنوات التسع بين المستشفيات الفلسطينية والإسرائيلية ثم تم تحويله إلى أحد مستشفيات الأردن ومنها إلى مستشفى بيت جالا في بيت لحم وإثر حدوث تقرحات في جسمه أجريت له عملية في مستشفى «تل هاشومير» الإسرائيلي لتحويل البراز والبول من بطنه. يشار إلى أن العائلة من قطاع غزة واستقرت في الضفة الغربية بعد انقلاب حماس عام 2007.

وعلى الصعيد السياسي قالت الخارجية الفلسطينية إن المزيد من الحقائق والأدلة القاطعة تتكشف يومياً بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا وفي مقدمتها عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال المباشر للفتية والفتيات الفلسطينيين على امتداد الأرض المحتلة. وفي السياق تناقل الإعلام العبري تسجيلا مصورا يظهر عملية إعدام الفتاة رحيق يوسف 19 عاما من عصيرة الشمالية التي استشهدت بعد إطلاق النار عليها عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس حيث يظهر التسجيل استمرار جنود الاحتلال بإطلاق النار عليها رغم سقوطها على الأرض وعدم تشكيلها أي خطر عليهم. وأكدت الخارجية في بيان وصلت «القدس العربي» نسخة منه أن عشرات الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال تمت بالطريقة نفسها والأمثلة على ذلك كثيرة وفقا لتوثيق منظمات حقوقية ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بما يؤكد وجود قرار وتعليمات من المستوى السياسي في إسرائيل يتيح المجال لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أية قيود أو ضوابط.

وأدانت الخارجية عملية الإعدام البشعة بحق الفتاة رحيق يوسف فإنها تؤكد أن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل محاولاته لإخفاء جرائمه عبر التضييق والاستهداف المباشر للمنظمات الحقوقية العاملة على توثيق جرائمه وأيضا وسائل الإعلام التي تقوم بنشرها. وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الاستمرار في توثيق جرائم الاحتلال توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة وفي الوقت ذاته تبدي استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم العلنية الموثقة هذا الصمت الذي بات يتعايش معه الاحتلال ويعتبره مشجعا له وغطاء للاستمرار في قتل أبناء شعبنا على مرأى ومسمع من العالم.

كما طالبت الخارجية المنظمات الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومحاسبة الجناة والقتلة على جرائمهم.