﻿السودانيون يحتفلون اليوم بثورة أكتوبر على وسائل التواصل الاجتماعي فقط!

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تصادف اليوم الجمعة الذكرى الثانية والخمسون لأول ثورة سودانية ضد حكم العسكر. واحتفل السودانيون بهذه المناسبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي لم تخل من التباكي على الماضي وخلت وسائل الإعلام الرسمية من أي إشارة لهذا الحدث.

وبعد نصف قرن من الزمان وفي ذكرى أكتوبر التي أطاحت بأول حكم عسكري في السودان عام 1964م، يقول البعض إن أهداف الثورة لم يتحقق منها شيء حتى الآن. ويقول الكاتب الصحافي عبد الله علقم: «في فترة حكم عبود وفي ليلة الثورة وفي مطلع سنوات نميري عانى إخوتنا الإسلاميون من بطش الحكم العسكري وعرفوا سوءاته، ولكنهم نكصوا على أعقابهم وانقلبوا على الحريات ونكلوا بمعارضيهم بما لم يفعله مستعمر أو حاكم وطني من قبلهم وسقطت كل شعارات الطهر والتدين التي كانوا يرفعونها وأثبتوا أنها كانت شعارات مرحلية عاطلة من الصدق».

ويضيف أن أحدا لم يكن يتوقع أن يبلغ سوء الحال في بلادنا ما بلغه اليوم. ويصف القوى السياسية بأنها صارت تتنافس على (أبوّة) الثورة والكل يدعي أنها من صنعه ويقول: «رفعت ثورة اكتوبر شعارات نبيلة تضمنها الميثاق الوطني، منها استقلال القضاء، الحل السلمي لمشكلة الجنوب، بسط الحريات ولكن هذه الشعارات لم يتبق منها شيء اليوم».

ويقول علقم إن ثورة تشرين الأول /اكتوبر كانت إبداعا سودانيا خالصا ومنارة لكل الشعوب ولكن لم يتبق منها شيء الآن إلا التاريخ..

ويرى الكاتب والناشط الطاهر بكري إنه لم يتبق من هذا الحدث سوى ذكرى حبيبة مخزونة في وجدان كل من عاش وشهد او شارك في ثورة تشرين الأول/اكتوبر والتي يصفها باللوحة الفريدة التي نسجها شعب السودان في خارطة الوطن ويقول إنها اكدت للعالم أن شعب السودان قادر على صنع المعجزات.

ويضيف: «كان مشروع الجزيرة ومشاريع الزراعة المروية والمطرية في قمة العطاء والانتاج وكانت السكة حديد نموذجا لربط أهل السودان وكانت الخطوط الجوية مثيل لها فى افريقيا وكانت الخدمه المدنية مثالا للانضباط والمؤسسية والالتزام بالقوانين واللوائح وكان العلاج والتعليم مجانا ومعيشة المواطن والأسعار فى متناول كل مواطن ورغم ذلك هب الشعب وثار في إجماع وطني من أجل الحرية والديمقراطيه ولكم أن تقارنوا بين واقع كان وحاضر ماثل».

ويرى الصحافي والمستشار الإعلامي، أبو مآب المنصور: أن ثورة أكتوبر كانت تتويجا لحراك عام انتظم الشارع السوداني الذي رفض الانقلاب منذ يومه الأول، ويقول إن هذا الحراك شاركت فيه كل القوى السياسية السودانية تقريبا، وإن كان للطلاب فيه النصيب الوافر، خاصة ختام ذلك الحراك الذي استجاب فيه العسكر لضغط الشارع المتمثل بالمظاهرات التي انطلقت من جامعة الخرطوم.

وخفت في هذا العام صوت الجاليات السودانية في الخارج والتي كانت تستغل هذه المناسبة للتجمع والاحتفال وتذكير الناس بسوءات حكم العسكر ولم ترصد المحاضرسوى احتفال الجالية السودانية في مانشستر في المملكة المتحدة، وبعض الاحتفالات الخجولة التي أخذت الطابع الفردي.

ورغم غياب الاحتفال من خلال الندوات وحتى البيانات من القوى السياسية كما كان يحدث من قبل، فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو التي تستعيد أجواء «ثورة اكتوبر» ونال نشيد الملحمة، الذي كتبه الشاعر هاشم صديق ولحنه الفنان محمد الأمين وقام بأدائه بمشاركة نجوم الغناء السوداني،أكبر قدر من التداول وكذلك صورة طه القرشي الطالب في جامعة الخرطوم وأول شهيد في تلك الثورة.

ومن المفارقات العجيبة التي يتداولها السودانيون أن الضحية والجلاد في هذه الثورة تم تكريمهما بإطلاق اسميهما على حديقتين إحداهما هي حديقة (عبود) في الخرطوم بحري وهو الرئيس العسكري الذي قامت الثورة ضده، أما الحديقة الثانية فتقع في الخرطوم وتمت تسميتها حديقة (القرشي) تكريما لأحمد القرشي طه أول شهيد سقط برصاص العسكر في تلك الثورة!

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية الحالية، ومنذ مجيئها قبل أكثر من 25 سنة، لا تحتفل بثورتي تشرين الأول /اكتوبر 1964م ونيسان/أبريل 1985م اللتين اندلعتا ضد حكم العسكر، ويعتبرهما الكثيرون بداية مبكرة لما عرف في السنوات الأخيرة في ثورات الربيع العربي.