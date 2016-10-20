﻿تقرير حقوقي: سلطات الاحتلال شددت من حدة حصار غزة الشهر المنصرم وادعاءات التخفيف مخادعة

غزة – «القدس العربي»: أكد تقرير حقوقي جديد يتناول أوضاع قطاع غزة وحركة البضائع التي تمر للسكان في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم، أن حدة هذا الحصار ازدادت خلال الشهر المنصرم، وأن ادعاءات التخفيف التي تسوقها إسرائيل مخادعة ولم تجد لها سبيلا على أرض الواقع.

وقال تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تناول تطورات حالة معابر قطاع غزة، خلال شهر أيلول /سبتمبر 2016، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع «ازداد حدة» خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن كمية البضائع التي سمح بدخولها إلى القطاع تراجعت بشكل غير مسبوق، حيث تم توريد 9,731 شاحنة، بمعدل 324 شاحنة يومياً.

وأشار التقرير إلى أن كمية الواردات لشهر سبتمبر سجلت انخفاضاً كبيراً عن الشهر الذي سبقه، حيث بلغت كمية الواردات لهذا الشهر 48.4 % من كمية الواردات للشهر الذي سبقه، والتي بلغت 20,099 شاحنة، بمعدل 648 شاحنة يومياً.

ويؤكد التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيوداً مشددة أو حظرا على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من المواد الأساسية.

وأوضح أن ذلك تسبب في نقص عشرات السلع الأساسية خلال شهر سبتمبر خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، مثل مواد البناء، والوقود بمختلف أنواعه، وغاز الطهي، والمعدات الصناعية، وماكينات وخطوط الإنتاج، وأنابيب الحديد بجميع أقطارها، وأجهزة لحام المعادن وقضبان الصهر المستخدمة في اللحام، وأنواع متعددة من الأخشاب، وأجهزة UPSالتي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وأجهزة التصوير بالأشعة السينية، والرافعات والمعدات الثقيلة، وأنواع من البطاريات، والعديد من أصناف الأسمدة.

ووفقاً للتقرير، ظلت كمية الواردات من مواد البناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير خلال شهر سبتمبر، محدودة جداً، وقال إنها «لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع الفعلية».

وأشار المركز الحقوقي في تقريره أن سلطات الاحتلال سمحت بتوريد 78,747 طناً من مادة الاسمنت، و9,418 أطنان من مادة حديد البناء، و192,133 طناً من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة. وقال إن تلك الكميات لا تلبي الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.

ويتضح أيضا أن سلطات الاحتلال فرضت حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وأنها في استثناء محدود سمحت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بتصدير حمولة 172 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، معظمها محملة بسلع زراعية. وأوضح أن حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.8% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في حزيران/ يونيو 2007. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت توريد غاز الطهي إلى القطاع لمدة 13 يوماً خلال شهر سبتمبر، وفي الأيام التي فتح فيها المعبر تم توريد 3,722 طن، وبمعدل يومي بلغ 124 طن يومياً، ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة فإن الكمية التي وردت إلى القطاع تعادل 35.4% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 350 طناً. وعلى صعيد حركة الأفراد، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع، قلصت بموجبها الأعداد القليلة من الفئات المحددة التي كانت تسمح بتحركها من خلال معبر بيت حانون «ايرز».

وأكد أن سلطات الاحتلال رفضت خلال شهر آب/ أغسطس مرور 965 حالة مرضية بواقع 40.2% من إجمالي طلبات المرضى.

كما شهد الشهر ذاته تقليص عدد التجار الذين سمح لهم بالمرور عبر معبر «إيرز» حيث سمحت بمرور 6,168 تاجراً، في حين سمحت خلال أغسطس الماضي بمرور 7,788 تاجرا.

وحسب التقرير أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال الشهر ذاته 20 يوماً، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية.

وقال إنه خلال أيام الفتح وامتدت لعشرة أيام سمح لـ 3,385 مواطناً من مغادرة قطاع غزة بينهم 1,235 حاجا، فيما عاد إلى القطاع 5,925 مواطناً، لافتا إلى أن عدد المواطنين الذين يحتاجون للسفر بشكل عاجل أكثر من 28,000 شخص، بينهم نحو 5,000 مريض. ويخلص التقرير إلى أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار «مخادعة ولا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع».

وقال التقرير الحقوقي إن سلطات الاحتلال تهدف من خلالها إلى «مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وطالب التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى «التدخل الفوري والعاجل» من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة. وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ عشر سنوات، وقبل أيام حذر مدير عمليات «الأونروا» في قطاع غزة، بوشاك من خطورة الأوضاع في غزة وتزايد الإحباط واليأس وانعدام الفرص واستمرار الحصار، خاصة في ظل الآثار السلبية التي تركها الحصار في الوقت الذي ينشد فيه الجميع الاستقرار والهدوء.