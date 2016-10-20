﻿قلق في تونس إثر دعوة الخارجية الفرنسية مواطنيها لتوخي الحذر

تونس ـ «القدس العربي»: أثارت دعوة وزارة الخارجية الفرنسية لمواطنيها الى توخي الحذر في تونس موجة من القلق لدى عدد من التونسيين، فيما حذر بعض المراقبين من عمليات إرهابية جديدة مع تواصل المعلومات حول نجاح قوات الأمن بإحباط هجمات جديدة تستهدف عدداً من المناطق الحيوية في البلاد.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أصدرت، الأربعاء، بياناً دعت فيه رعاياها المقيمين أو القادمين إلى تونس إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات. وجاء بيان الخارجية الفرنسية إثر قرار الرئيـــس التونسي الباجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ، المستمرة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لمدة ثلاثة أشهر.

وأثار البيان موجة من القلق لدى بعض التونسيين، حيث كتب الإعلامي برهان بسيّس على صفحته في موقع «فيسبوك»: «ليس فقط لأن الخارجية الفرنسية أصدرت أمس تحذيراً لرعاياها في تونس ومواطنيها المتوجهين إلى تونس بضرورة ملازمة الحذر، بل إن عديد المعطيات المتوفرة أمنيا تشير على ما يبدو إلى توقع عمل إرهابي ما في هذه الفترة، التعبئة الأمنية والمدنية واجبة ومن الواضح أن سماء تونس قد تلبدت بسحب سوداء منذرة والمناخ السياسي والاجتماعي يتحرك بشكل ضاغط سلبياً على النفسية العامة وعلى المعنويات». وأضاف «أصدقاء ثقاة من مدينة القصرين أخبروني بمعطيات خطيرة مربكة: سيارات تتجول في أحياء المدينة توزع على الشباب بشكل مجاني حبوب السوبيتاكس واكستازي (حبوب الهلوسة)، الروائح السارية هذه الأيام في البلاد غير مطمئنة وعلى الجميع الارتقاء إلى مستوى الوعي بالمخاطر وإيقاف كل مظاهر الاستهتار والعبث واللامبالاة في التعامل مع الأمن القومي للبلاد، أشعر شخصيا كما لم أشعر في اي لحظة في السابق طيلة هذه السنوات بأن تونس في هذه الفترة بالذات في خطر». وأثارت تدوينة بسيس جدلاً كبيراً، حيث علق مستخدم يُدعى مكرم تليلي بقوله «أساليب ترهيب فاشلة مع شعب القصرين، أنتم على يقين أن شباب هذه الولاية قادر على إسقاط أي نظام وأن جانفي (كانون الثاني) خليل المدينة قد اقترب كما أنكم على علم بحالة الاحتقان التي تسود المنطقة، الشيء الذي يضع حكومة المافيا في وضع محرج»، وأضاف المدون ياسين العيّاري «لا أستغرب من أذرع الثورة المضادة زرع الخوف ليحكموا، هكذا كانوا دائماً فزرع الامل لا يقدرون عليه.

سأتقدم بدعوى ضدك الى وكيل الجمهورية للتستر على جريمة، ثماش ما (ربما) أصحابك الثقاة يعطوننا المعلومات وأرقام اللوحات المنجمية وأوصاف من يوزع المخدرات للبوليس».

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية نفت، الأربعاء، ما ذكرته إحدى الإذاعات الخاصة حول إحباط هجوم إرهابي يستهدف مطاراً شرق البلاد، مشيرة إلى أن الخبر لا أساس له من الصحة.