﻿ تقاطع مصالح العديد من الدول مع بدء عملية تحرير «أم الربيعين»

موسكو ـ «القدس العربي»: ترى قراءة روسية ان عملية تحرير الموصل من الدولة الإسلامية التي انطلقت الاثنين الماضي، تنطوي على مخاطر وقوع مواجهة بين مصالح بعض اللاعبين الإقليميين وبالدرجة الاولى بين العراق وتركيا وإيران. ووفقا لتقييمات الخبراء الروس المهتمين بشؤون المنطقة، فان انقرة تسعى إلى إقامة رأس جسر في العراق، على غرار رأس الجسر الذي اقامته في شمال سوريا بعملية « درع الفرات». اما إيران فتخطط لمد ممر إلى سوريا من خلال الاراضي العراقية، وبدورها تسعى الولايات التحدة لاقامة منطقة حكم خاصة بالمون السني العراقي.

ويرى بعض الخبراء الروس وجود احتمالات كبيرة بوقوع مواجهات عسكرية مباشرة بين تركيا وإيران لبسط النفوذ على شمال العراق/ ويشيرون إلى البلدين ومن خلال « قوى محلية» يسعيان إلى فرض السيطرة على المناطق ذات الاهمية الاستراتيجية، والغنية باحتياطات النفط ذات الاهمية الدولية، كما في كركوك.كما لايستبعد المراقبون اندلاع مواجهة بين تركيا واكراد العراق بسبب الموصل، على الرغم من وجود تفاهم بينهما. ولا يتصور بعضهم قيام انقرة بعملية في الموصل دون التشاور مع بغداد.

ويرى اؤلئك الخبراء ان احتمالات التصعيد في العلاقات التركية والإيرانية لوحظ بعد ان قامت القوات البرية التركية في كانون الاول / ديسمبر في عام 2015 بالدخول في الاراضي العراقية بذريعة مكافحة مقاتلي حزب العمل الكردستاني. واجج تصويت البرلمان التركي على تمديد مهمة الحضور التركي في الشهر الحالي، الخلافات بين الاطراف المعنية.

وفي ردها على رد فعل بغداد أشارت أنقرة إلى ان تحركاتها جاءت في إطار دعوة رسمية كانت الحكومة العراقية قد وجهتها للجانب التركي. وعلى حد قول السلطات التركية، فانها ستسحب القوات من شمال العراق فقط حينما ترى ضرورة بذلك.

وترى القراءة الروسية ان مساعي تركيا بلغت حد اعلانها التخطيط للسيطرة على الموصل (والعاصمة غير الرسمية للدولة الإسلامية). في الوقت نفسه أدان الرئيس التركي كل من يقف ضد المشاركة التركية في هذه العملية، التي من المحتمل ان تجري من قاعدة « باشيك» حيث ترابط القوات المسلحة التركية. واشارت القراءة إلى ان القوات العراقية تستعد من جانبها للهجوم على المدينة. وعلى وفق قول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي : يجب ان تتولى بغداد الحملة لتحرير المدينة. وتم لهذا الغرض نقل مئات المستشارين العسكريين الأمريكين ومن بلدان اوروبا الغربية، لوضع خطة الهجوم على المناطق السكنية.

ولفتت القراءة إلى وجود جانب غامض في العملية بالنسبة لأنقرة يتعلق بقوات الحشد الشعبي الشيعي. فان احتمالات مشاركته تثير هلع وترويع أهالي الموصل السنة. وأعادت الأذهان بهذا الصدد إلى بيانات شهود عيان عن اعتداء عناصر الحشد الشعبي على أهالي مدينة الفلوجة السِنة خلال السيطرة عليها. ويشير المراقبون إلى ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشار في البداية إلى ان الحشد الشعبي لن يشارك في الهجوم على تحرير الموصل، بيد انه الان راح يتردد. ويرجح الخبراء إلى ان هذا التردد حصل بفعل ضغوط إيران، التي تمارس نفوذها من خلال « اذنابها» وانها تسعى لوضع الأساس لاقامة ممر إلى سوريا عبر مدينة الموصل. وعلى حد تقديرات اؤلئك الخبراء فان تدخل إيران بكثافة قد يدفع تركيا للتدخل.

وقال خبير مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية ستانسلاف ايفانوف ان تركيا رسخت قدما لها في العراق.، ولديها الآن وحدات العراق تولت تدريب المقاتلين محلية، لكي تمنع سيطرة الميليشيات الشيعية على الموصل، معيدا الاذهان إلى ان العمل يجري على تشكيل القوات المسلحة العراقية من الصفر. حيث ان الفرق التي شكلتها الولايات المتحدة منذ 2003 ظهرت غير مؤهلة وعديمة القدرات بسبب الانقسامات الطائفية، وتوزعت بعد سيطرة الدولة الإسلامية على العديد من المدن العراقية على شتى الاتجاهات. وتعين تشكيل الحشد الشعبي الذي يضم بين صفوفه المعتدلين والمتشددين. ونظموا فرق الموت عند تحرير المناطق السكنية من قبضة الدولة الإسلامية.

ويجمع مراقبون مهتمون بالتطورات في المنطقة على ان تركيا تخشى من فرض بغداد هيمنتها على الموصل بعد إزاحة الدولة الإسلامية من هناك، والتضييق على « القوى « التي تعتمد انقرة عليها. واوضحوا: ان تركيا تسعى المشاركة بكثافة في تحرير الموصل وفرض نفوذها، كما هو الآن في شمال سوريا حيث أزاحت الأكراد هناك وأقامت رأس جسر. وانها تسعى الآن لاقامة مثل هذا الجسر في شمال العراق، للحيلولة دون تعزيز النفوذ الإيراني.