﻿معركة الموصل: هجوم واسع للقوات العراقية المشتركة على بعشيقة واستعادة 13قرية من تنظيم «الدولة»

الموصل ـ «القدس العربي»: شهدت عدة قواطع عمليات، تطورات عسكرية في المواجهة بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة» خلال الساعات الاخيرة.

فقد شهد قاطع عمليات الموصل، أمس الخميس، في اليوم الرابع من عملية تحرير الموصل، هجمات واسعة شنتها القوات العراقية والبيشمركه، ومن عدة محاور، نحو ناحية بعشيقة وتل سقف وناوران وبرطلة، عقب زيارة قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي للمنطقة.

واعلنت المصادر الأمنية العراقية، يوم امس الخميس، أن قوات البيشمركه بدأت هجوما بريا فجر امس الخميس ،من ثلاثة محاور، على ناحية بعشيقة شمال شرقي الموصل، بالتزامن مع قيام الجيش العراقي التحرك في اتجاه المدينة، تحت غطاء جوي لطائرات التحالف الدولي اضافة إلى قصف مدفعية البيشمركه.

واكدت المصادر ان البيشمركه حررت قريتين في بلدة بعشيقة احداهما قرية خورسباد، وما زالت تحاصر عددا آخر من القرى في المنطقة، اضافة إلى الوصول إلى تقاطع الشلالات قرب سد الموصل. وكانت قوات الجيش العراقي والبيشمركه قد فرضت حصارا شديدا على ناحية بعشيقة منذ يومين، كما باشرت بقصف مواقع التنظيم فيها تمهيدا لاقتحامها.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، امس الخميس، انطلاق عملية لتحرير منطقة برطلة ضمن بعشيقة شمال الموصل، وهي منطقة كان يسكنها المسيحيين قبل ان يسيطر عليها تنظيم «الدولة» عام 2014.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، زار يوم امس الأول الاربعاء القطعات العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع قرب الموصل.

واكد ان «معنويات قواتنا البطلة مرتفعة وهناك وحدة بالموقف الوطني العراقي لم نشهده سابقا مشيرا إلى ان خطة تحرير الموصل تسير بشكل جيد وحسب ما مخطط لها».

ووصف جهاز مكافحة الإرهاب بأنه يعد اقوى التشكيلات في المنطقة وقد خاض معارك مهمة وحقق انتصارات باهرة وهو يمثل العراق بجميع مكوناته.

كما عقد العبادي اجتماعا بالقيادات العسكرية اكد فيه ان معركة الموصل معركة اساسية مع الإرهاب ومن الواجب اليقظة والحذر لان الإرهاب كما متوقع سيلجأ إلى اساليب اخرى.

وفي المحور الجنوبي، اكدت المصادر الامنية، تمكن الشرطة الاتحادية من استعادة قرية المنكوبة ضمن ناحية الشورة جنوب مدينة الموصل. واعلن الجيش العراقي ان قوات اللواء 91 استعادت، امس الخميس، السيطرة على قرى خالدية مكوك وسيداوة وزناوير والصلاحية في محور مخمور جنوب شرق الموصل.

وقد أعلنت خلية الإعلام الحربي، أن الشرطة الاتحادية حررت سبع قرى ضمن محور القيارة، ورفعت الأعلام العراقية فوقها.

وقال بيان الخلية، إن «قطعات الشرطة الاتحادية وضمن محور القيارة حررت سبع قرى من سيطرة تنظيم الدولة»، مبينا أن «تلك القرى هي البيجوانية والبيجوانية الثالثة والدرج والبكر الأولى والثانية والمنكوبة والرفلة، مشيرة إلى انه «تم تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات».

وفي قاطع عمليات الأنبار، شنت القوات المشتركة هجمات عنيفة في مناطق غرب الأنبار لتطهير بعض المناطق فيها من عناصر تنظيم «الدولة».

فقد اعلن مصدر عسكري رفيع المستوى قيام القوات المشتركة بقصف اقضية القائم وعنة وراوة غرب الأنبار، بالمدفعية والصواريخ والطائرات، تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها.

وأفادت المصادر العسكرية، إن «القوات الأمنية باشرت بعملية القصف التمهيدي لمواقع داعش في محاور ومداخل الاقضية الثلاثة القائم وراوة وعنة غرب الأنبار لتطهيرها».

وذكرت المصادر، أن «قصفا مركزا من قبل قوات الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ وطيران الجيش العراقي وغارات التحالف الدولي، بالمدفعية والصواريخ، على مواقع وتجمعات تنظيم «الدولة» مع مراقبة ورصد كافة تحركات عناصره في المناطق الصحراوية، وذلك تمهيدا لعملية هجوم واسع لتحرير المنطقة من التنظيم».

واعلنت خلية الإعلام الحربي، عن مقتل 12 قياديا بقصف جوي استهدف موقعا للتنظيم في قضاء راوه في الأنبار.

كما ذكر بيان للخلية، انه» بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني، وجه طيران القوة الجوية ضربة جوية، اسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات يتواجد فيه خبراء تفخيخ في منطقة الحي الصناعي في قضاء عنه في محافظة الأنبار، مشيرة إلى ان القصف ادى لتدمير 4 عجلات مفخخة معدة لاستهداف قطعات القوات العراقية»؟

وكذلك اعلنت الخلية ان» طيران القوة الجوية وجه ضربة دمر من خلالها مضافة تابعة للتنظيم الإرهابي داخل مزرعة في عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة، وان القصف ادى لمقتل 15 إرهابيا».