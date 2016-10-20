﻿النيابة الإسرائيلية تفاوض أربعة إرهابيين يهود لعقد صفقة ادعاء معهم وسلطة السجون تعاقب أسرى فلسطينيين اشتكوا تعذيب الشاباك

رام الله ـ «القدس العربي»: تحاول النيابة العامة الإسرائيلية إجراء مفاوضات للتوصل الى صفقة ادعاء مع أربعة مستوطنين اتهموا بالإرهاب حسب ما نشرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. ومن المتوقع ان تتوصل الأطراف الى الاتفاق على سجن قاصر لمدة سبع سنوات على خلفية قيامه بإحراق منزل لعائلة فلسطينية وإلقاء قنابل غاز داخل منزل آخر في قرية بيتلو. وشاركه في أعماله ثلاثة مستوطنين آخرين لم يتم بعد التوصل الى صفقة معهم.

وحسب لائحة الاتهام فقد اعد القاصر زجاجات حارقة وألقاها داخل منزل في المزرعة القبلية وتسبب بأضرار للممتلكات. كما يتهم القاصر مع اثنين آخرين بحيازة سلاح شمل قنابل غاز. وقام القاصر بإلقاء هذه القنابل داخل منزل في بيتلو في العام الماضي. كما يتهم بمهاجمة فلسطينيين بالهراوات والغاز المسيل للدموع وإحراق سيارة في بيتلو في 2014.

وتطالب النيابة بفرض عقوبة السجن لست سنوات على المتهم الثاني يسرائيل شندورفي المتهم بالعضوية في تنظيم إرهابي مع المتهمين الآخرين وحيازة سلاح. كما يتهم بمهاجمة الفلسطينيين وإحراق السيارة. اما المتهم الثالث بنحاس شندروفي فتطالب النيابة بحبسه لثلاث سنوات وأربعة اشهر بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي وإحراق سيارة ورشق حجارة مع المتهمين الآخرين، فيما تطلب النيابة حبس المتهم الرابع شنيؤور دانة، لستة أشهر تستبدل بالخدمة العامة بتهمة مساعدة المتهمين الآخرين برشق الحجارة لكونه أعارهم سيارته.

في غضون ذلك رفضت سلطة السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة السماح لأسرى فلسطينيين اشتكوا تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم من قبل الشاباك بالتقاء أطباء من خارج السجن لكي يكتبوا لهم وجهات نظر طبية يستخدمونها في الإجراءات القضائية. وتدعي سلطة السجون ان كل أسير ومعتقل قدم شكوى في الموضوع يحظى حسب السياسة الرسمية بالتوجه الى الطبيب. ونفت السلطة حدوث أي تغيير في سياستها، لكنها أضافت أنها ستفحص الأمر.

لكن المعطيات التي جمعتها اللجنة لمكافحة التعذيب تناقض ادعاءات سلطة السجون. وقالت ان طاقمها مثل عدة أسرى ومعتقلين ادعوا تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق. وهذه السنة رفضت سلطة السجون السماح لثلاثة من هؤلاء الأسرى بإجراء فحص لدى طبيب مقابل سنوات 2013 -2014 التي نفذت خلالها خمسة تقييمات طبية كهذه. وفي 2015 قدمت اللجنة طلبين لإجراء تقييم طبي صودق على أحدهما فقط.

وفي السياق تعرّض الأسيران علاء محمد نعيم أبو ماريا 23 عاماً وشقيقه عدي 19 عاماً للاعتداء عليهما بالضّرب خلال عملية اعتقالهما. وأشارت محامية ناي الأسير جاكلين فرارجة والتي زارتهما في معتقل عتصيون إلى أن قوات الاحتلال اعتقلتهما من منزلهما بعد تفتيشه واعتدت عليهما بالضرب داخل المركبة العسكرية خلال نقلهما إلى المعتقل. يذكر أن الأسيرين أبو ماريا من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل. كما قال نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرين محمد خطاب 28 عاماً ومجدي عويدات 23 عاماً من محافظة أريحا قد علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام الذي شرعا به ضد اعتقالهما الإداري قبل عشرة أيام. ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير عويدات خلال زيارة أجراها له في سجن عوفر أن تعليق الإضراب جاء بعد أن تم تخفيض مدة الأمر الإداري الصادر بحقهما إضافة إلى تلقيهما وعودات بإنهاء اعتقالهما.