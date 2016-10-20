﻿الخلافات تعصف بحركة «مشروع تونس» بعد أشهر من انسلاخها عن حزب «النداء»

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: بدأت الخلافات تعصف بحركة «مشروع تونس» المنشقة أساساً عن حزب «نداء تونس» الحاكم، حيث قررت كتلته النيابية إقالة عدد من النواب إثر احتجاجهم على غياب الديمقراطية والشفافية داخل الحزب، وهو ما خلق جدلاً داخل الحزب وحملة تعاطف مع النواب المقابلين من قبل عدد من أعضاء البرلمان.

وأثارت فكرة تغيير اسم كتلة «الحرة» البرلمانية التي تتبع بشكل شبه كلي لحركة «مشروع تونس» (تضم مستقلين غير منخرطين في الحزب) جدلاً بين عدد من نواب الكتلة وبقية أعضاء الحزب، حيث أصدر النائب عن الحزب وليد الجلاد بياناً على صفحته في موقع «فيسبوك» أعلن فيه القطيعة مع «كتلة حركة مشروع تونس الحرة» (الاسم الجديد لكتلة الحرة)، مشيراً إلى أنه «تم الانزلاق بالمشروع، عن مساره الذي أردناه له بعد خروجنا من حزب «نداء تونس». والمتمثل في بناء حزب عصري وديمقراطي يكون أميناً لروح «مشروع» لم يكتمل في «نداء تونس»، ونجد أنه الأصلح لإنقاذ تونس».

وأضاف الجلاد «بعد أشهر قليلة، وبرغم تأسيس نواة هياكل وإنجاز مؤتمر تأسيسي، فإن كل المؤشرات والسياسات (تؤكد أننا) على طريق اعادة انتاج السلبيات التي أدت الى تفكك وتشتت حركة نداء تونس»، مشيراً إلى وجود محاولات من قبل الأمين العام للحزب لتحويله الى «مشروع شخصي، يلخص في انتاج الزعيم الأوحد والملهم، الذي تكون طموحاته الشخصية قبل الحزب ومؤسساته، وهذا ما يفسر مركزة كل الصلاحيات بيد الأمين العام الحزب (محسن مرزوق)، ليصبح الحاكم بأمره وبالتالي تفريغ المؤسسات والهياكل من كل دور وجعلها صورية وللاستهلاك الاعلامي لا غير».

وإثر البيان، قررت كتلة «حركة مشروع تونس الحرة» إقالة الجلاد، مشيرة إلى المعلومات التي أدلى بها تتضمن إخلالاً بالنظام الداخلي للكتلة.

وتسبب قرار إقالة الجلاد بجدل كبير داخل الكتلة البرلمانية، حيث اعتبر النائبان تمصطف بن أحمد ومنذ بلحاج علي أن القرار «يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية (…) ويمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس هذا القرار مصادرة لحرية الرأي والتعبيرمما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور، ويؤكد صوابية اعتراضنا على تغيير إسم الكتلة وصبغتها لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي، كما يبرز ذلك في أول قرار لها بعد تغيير الاسم».

وأشار بن أحمد، في تصريح صحافي، إلى وجود نية لدى رئاسة الكتلة لإقالته مع بلحاج علي بعد البيان الذي أصدراه مؤخراً.

وكتبت النائبة عن حزب «نداء تونس» على «فيسبوك»: «كـــل التضــــامن مع زملائي وخاصــــة أخــــي وليد جلاد في نضاله من أجل احترام الحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير، وضــد هذه التصرفات الرجعيّة».

وأضافت «نواب الشعب المنتخبون ليسوا أداة لخدمة مشاريع شخصية، بل هم من وإلى الشعب وفي خدمته. عهد مصادرة الرأي انتهى وولّى. أدعو زملائي من كتلة الحرّة إلى التعقل ومراجعة هذا القرار الذي يعتبر سابقة خطيرة على التأسيس للديمقراطية داخل هياكل مجلس نواب الشعب».

فيما أكد النائب عن كتلة «الحرة» عبادة الكافي أن تصريحات الجلاد تنم عن «جهل مدقع»، مشيراً إلى أنه «خالف النظام الداخلي بصفة فضيعة وخاصة الفصل الخامس والذي ”يمنح للنائب الحق في إبداء رأيه بكل حرية داخل إطار الكتلة».

يُذكر أن الأمين العام السابق لحزب «نداء تونس» محسن مرزوق أعلن قبل أشهر تأسيس حركة «مشروع تونس» مشيراً إلى أنه حزب عصري سيتابع «المشروع البورقيبي» (نسبة إلى الرئيس التونسي السابق)، ولن يخلط بين الجانب السياسي والديني.