﻿الجزائر: أحزاب معارضة ترفض هيئة مراقبة الانتخابات

الجزائر – «القدس العربي»: بدأت أحزاب المعارضة في الجزائر الإعلان عن رفض الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تستعد السلطات لتنصيبها، رغم تباين المواقف بين من يرفض الهيئة من حيث تركيبتها وصلاحياتها وتبعيتها للسلطة، وبين من يعترض على شخص رئيسها الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو عبد الوهاب دربال الدبلوماسي السابق، وأحد شخصيات التيار الإسلامي في الجزائر.

فقد ردت أحزاب معارضة بالرفض على الاقتراح الذي ارسلته الرئاسة إليها بخصوص تعيين عبد الوهاب دربال رئيسًا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إذ كان حزب طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق أول من رفض الاقتراح الذي وجهه إليه وزير الدولة مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، مؤكداً أنه كان الأجدر المبادرة بفتح حوار وطني صريح حول الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأضاف في رده على مراسلة أويحيى أن الجزائر تعاني انسداداً شاملاً يتجسد في أزمة نظام مكتملة الأركان، معتبراً أن تجاهل هذا الانسداد، والتعامل مع الموعد الانتخابي المقبل على أنه إجراء روتيني يتم في بلد يعيش أوضاعاً عادية هو تنكر للحقيقة وهروب من الواقع.

واعتبر أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والقانون الخاص بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لم يأتيا لتصحيح الاختلالات التي كانت موجودة من قبل، والتي كانت تفتح الباب أمام تزوير الانتخابات والسطو على إرادة المواطنين، وأن القانونين لم يخففا من قبضة الجهاز السياسي والإداري على العملية الانتخابية بل أثقلها.

وذكر أن النظام السياسي كان دائماً يفضل التوحد على التشاور والحوار حول أمهات القضايا التي تمس حاضر ومستقبل الأمة، مشيراً إلى أنه هذه المرة أحدث قطيعة ظرفية مع هذه الممارسة، وأرسل يستشير الأحزاب بخصوص رئاسة هيئة رقابة لا تغير شيئاً في مجريات المسار الانتخابي، وأنه كان من الأفضل التشاور حول أمور أخطر، مثل الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

من جهته اعترض محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على شخص عبد الوهاب دربال، مؤكداً أن هذا الأخير في خدمة السلطة الحالية منذ 1999، وأن تعيينه على رأس هذه الهيئة لا يخدم استقلاليتها، وأن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يشترط أن يكون رئيس الهيئة من الكفاءات المستقلة من بين منظمات المجتمع المدني، وأن لا يكون منتمياً إلى حزب سياسي، وألا يكون شاغلاً لوظيفة سامية في الدولة.

من جهتها كانت الأحزاب الإسلامية قد أبدت تحفظها ورفضها للهيئة من حيث تركيبتها وصلاحياتها، وإن اعتبرت أنها ليس لها أي تعليق على شخص عبد الوهاب دربال، على اعتبار أنه شخصية تحظى بالاحترام، وكان قيادياً في حركة النهضة ( تيار إسلامي) لكن القضية ليست في الأشخاص، وهو ما عبر عنه عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بالقول إنه يرفض هذه الهيئة حتى لو عين على رأسها صحابي وليس فقط شخصية من التيار الإسلامي. ورغم اعتراضات أحزاب المعارضة، إلا أن ذلك لن يؤثر غالباً على عزم الرئاسة تعيين عبد الوهاب دربال، لأنها ستعمل بمنطق الأغلبية، وهنا ستكون بحاجة لرأي الأحزاب الصغيرة، التي لن تفعل سوى مباركة خيار السلطة، بالإضافة إلى أحزاب الموالاة، وبالتالي تصبح الأحزاب الرافضة للهيئة أو لتعيين دربال أقلية، وهو الأمر الذي تدركه المعارضة التي تريد تسجيل موقف، مثلما ستشارك في معظمها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم أنها تقر وتصرح من الآن أن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة وعلى مقاس السلطة.