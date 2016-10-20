﻿نواب حماس يدعون السلطة لتفعيل «البعد القانوني» لقرار «اليونسكو» ويصفون بان كي مون بـ «المتصهين»

غزة – «القدس العربي»: طالب نواب حركة حماس في المجلس التشريعي، السلطة الفلسطينية بضرورة تفعيل «البعد القانوني» في قضية القدس والأقصى، وملاحقة ومقاضاة إسرائيل، وانتقدت اعتراض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على قرار منظمة «اليونسكو» النهائي بشأن اعتبار المسجد الأقصى «تراثا إسلاميا خالصا»، ووصفته بـ»المتصهين».

ودعا النائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في كتلة حماس السلطة الفلسطينية لضرورة «تفعيل البعد القانوني في قضية القدس والأقصى وملاحقة ومقاضاة العدو الصهيوني وقادته في المحافل والمحاكم الدولية».

كذلك شدد في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة على ضرورة «العمل الجاد والفاعل» في بيان وتوضيح الحق الفلسطيني العربي الإسلامي في القدس والأقصى والدفاع عن هذا الحق في هذه المحافل والمحاكم وفضح جرائم الحرب الإسرائيلية في القدس. ودعا السلطة الفلسطينية للاستفادة من قرار منظمة «اليونسكو» باعتبار المسجد الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً . وأثنى أبو حلبية على قرار اللجنة التنفيذية والمجلس التنفيذي لمنظمة «اليونسكو» باعتبار المسجد الأقصى «تراثاً ومقدساً إسلامياً خالصاً» لا دخل فيه لليهود واعتبار تلة المغاربة وحائط البراق «جزءاً لا يتجزأ من هذا المسجد». ودعا لحماية قرار المنظمة الدولية، وتثبيته على الأرض، كما طالب «اليونسكو» بضرورة إرسال لجان لتقصى الحقائق والتحقيق في «جرائم الحرب» والانتهاكات الخطيرة التي تقترفها إسرائيل في المسجد الأقصى. وأشاد بالوفد الفلسطيني والوفد الأردني اللذين تقدما لمنظمة اليونسكو بالطلب لاتخاذ هذا «القرار الجريء وفضح العدو الصهيوني وجرائم حربه وانتهاكاته في الأقصى والقدس وتكذيب الرواية الصهيونية». كذلك أثنى على رؤساء الدول العربية والإسلامية الذين صوتوا لصالح هذا القرار، ودعاهم إلى الاستمرار في الدفاع عن هذا المسجد الأقصى المبارك وعن حاضنته مدينة القدس ودعم صمود السكان المقدسيين. واستهجن أبو حلبية بشدة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي انتقد فيها قرار المجلس التنفيذي لمنظمة «اليونسكو».

وقال إن هذه التصريحات تعد «تجاوزاً لهذا القرار وخروجاً عن صلاحياته (كي مون) التي تفرض عليه كأمين عام للأمم المتحدة أن يدافع بقوة عن قرارات مؤسسات منظمة الأمم المتحدة التي يمثلها». وأكد أيضا أن تصريحات الأمين العام تعد «انتهاكاً خطيرا لهذا التمثيل وتساوقاً مع العدو الصهيوني وخدمة له». ووصف أبو حلبية وهو من قادة حركة حماس الأمين العام بان كي مون بـ «المتصهين»، ودعاه للاعتذار للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية. وكانت حركة حماس أدانت عملية اعتراض الأمين العام على قرار منظمة «اليونسكو»، واعتبرت الأمر بأنه يمثل «خروجاً عن صلاحياته»، وكذلك اعتبرته «دليلاً على انتهاكه للقرارات الدولية لخدمة المصالح الإسرائيلية».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال عقب تبني «اليونسكو» قراراً يعتبر الأقصى «تراثاً إسلامياً خالصاً»، على أهمية أن البلدة القديمة في القدس وأسوارها تخض الديانات السماوية الثلاث. وجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال دوغريك إن كي مون يشدد على أهمية الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود بالأماكن المقدسة. وجاء ذلك بعد أن اعتمدت «اليونسكو»، بشكل نهائي، قراراً تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى. وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي، إثر مصادقة المجلس التنفيذي لـ»اليونسكو»، وهو أمر قوبل بترحيب فلسطيني واسع من القيادة السياسية والفصائل.