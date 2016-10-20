﻿معضلة توحيد قوات البيشمركه… والصراع بين الحزبين الحاكمين الكرديين يهدد الاستقرار

إسطنبول ـ «القدس العربي»: بعد إعلان الخلافة الإسلامية من قبل تنظيم «الدولة» والسيطرة على الموصل قرر برلمان إقليم كردستان بعد اسبوع من هذا الحدث في تاريخ 23 من شهر تموز/يوليو 2014، توحيد كامل قوات البيشمركه خلال ستة أشهر؛ ولكن جميع المحاولات المتكررة من وزارة البيشمركه وحكومة الاقليم والبرلمان فشلت في توحيدها، وإنهاء التقسيم الموجود فيها على أساس حزبي، ورغم توافر الأسباب الكافية مثل التهديد الخارجي، وحاجة الإقليم إلى قوة واحدة موحدة تحافظ على أمنها و كيانها إلا أنها تنقسم على الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وهذا التقسيم يهدد الإقليم الكردي دائما لخطورة وقوع خلافات سياسية تؤدي لإستعمال القوة وإستخدام كل طرف لقوته العسكرية ضد الطرف المقابل لكسب الخلافات السياسية كما حصل في التسعينيات من حرب اهلية بين الطرفين، لأن العقيدة العسكرية للقوات الكردية عقيدة حزبية وليست وطنية وبالتالي يمكن دفع هذه القوات لحرب داخلية إذا حصلت مشاكل سياسية بين الحزبين الحاكمين.

الصراع بين الحزبين الحاكمين في الإقليم الكردي يهدد الإستقرار الموجود فيها والذي يميزه عن باقي مناطق العراق، بسبب إمكانية إستخدام السلاح وعدم وجود قوة واحدة تحمي الجميع، ويكون ولاؤها للأرض فقط وليس للأحزاب، وهذا الانقسام يشكل نقطة سلبية على إقليم كردستان وخاصة في حربها ضد تنظيم الدولة والذي يحتاج لتوحيد داخلي في ظل الازمات العديدة التي تعصف بالاقليم.

قوات البيشمركه من أكثر القوات التي في إمكانها المشاركة في معركة الموصل ولكن بسبب توزيع القوات على قيادات حزبية تابعة للحزبين الحاكمين فالمشاركة بحاجة إلى موافقة الحزبين حتى يتم المشاركة فيها بشكل فاعل و أي صراع أو خلاف حزبي مثل مشاكل النفط في كركوك سيؤثر سلبا على القدرة على المشاركة في عمليات الموصل

جدير بالذكر أنه رغم المحاولات الكثير لتوحيد قوات البيشمركه إلا أن نحو 120 ألفا من مقاتلي البيشمركه معظمهم في وحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني و الوحدة 80 التابعة للحزب الديمقراطي ولازالوا يخضعون إلى سيطرة مباشرة للمكتبين السياسيين للحزبين الحاكمين وليس لوزارة البيشمركه، وهذه الانقسامات تؤثر سلبا على قوة البيشمركه أمام تنظيم الدولة، كما كشف تنظيم الدولة في أحد مجلاته الشهرية التي صدرت في 13 تموز/ يوليو 2015 عن علمه بهذا الانقسام الموجود في القوات الكردية.

في ظل حالة فقدان الثقة بين الحزبين يصبح توحيد قوات البيشمركه أمرا مستحيلا، لأن الحزبين يدركان أهمية وجود هذه القوات للبقاء في السلطة وحكم إقليم كردستان، وفي حالة تفكك هذه القوات و تشكيل قوات وطنية على أساس وطني غير حزبي فإن الأحزاب عليها أن تخضع لحكم القانون و الانتخابات و تترك السلطة إذا خسرت في الانتخابات أو واجهت مظاهرات شعبية تطالبها بالرحيل وترك السلطة ولكن في ظل بقاء القوات بهذا التقسيم و سيطرة العقلية الحزبية عليهم فإنه في إمكانهم الحكم لمدة أطول دون الاكتراث لمصلحة الاقليم و الحفاظ على كيانه.