﻿رفض دعوى المخاصمة لقاضي محاكمة «مذبحة​ رابعة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة استئناف القاهرة المصرية، برفض دعوى رد ومخاصمة المستشار معتز خفاجي، وهو رئيس المحكمة الذي ينظر القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي النظلم الحالي، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، وقررت المحكمة تغريم مقيمي طلب الرد مبلغ 6 آلاف جنيه.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد، عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان، أسامة ياسين، وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي، ووجدي غنيم.‏