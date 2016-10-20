﻿تحذير من تلاق أمريكي روسي بشأن الصراع مع الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي» : يحذّر رئيس الموساد الأسبق افرايم هليفي من احتمال تلاقي الولايات المتحدة مع روسيا حيال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بحال انتخب ترامب، وذلك في سياق مقال تاريخي عن حرب 1973.

في مقال بعنوان « انتصار دبلوماسي وهزيمة سياسية « يعتبر هليفي أن إسرائيل انتصرت رغم مأساتها في الأيام الأولى من الحرب وأن لجوءها لضربة استباقية لم يكن لتغير النتيجة لأن الجيشين السوري والمصري كانا جاهزين. ويعتبر هليفي انه خلال المراسم الرسمية لقتلى حرب يوم 1973 في القدس المحتلة، اجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حسابا مع المسؤولين عن إخفاقين، يعتقد أنهما كانا في أساس السلوك الفاشل خلال الأيام الأولى للحرب.

الأول، التقييم الاستراتيجي الخاطئ لنوايا مصر وسورية والذي رأى بأنهما لا تتجهان نحو الحرب، والثاني، قرار عدم الأمر بإنزال ضربة استباقية مفاجئة قبل اندلاع الحرب. ويرى هليفي أنه بالنسبة للأول لا يوجد أي جدال، أما بالنسبة للثاني فهناك ما يجب مناقشته. موضحا أن الافتراض بأنه كان يمكن تكرار الضربة الجوية المفاجئة التي تم توجيهها في حرب 1967هو افتراض خاطئ. وللتدليل على رأيه يقول إنه في الأسبوع الأول للحرب نجح المصريون والسوريون بإسقاط او تدمير حوالى ثلث القوات الجوية الإسرائيلية. ويتابع مستذكرا ملامح الصدمة الإسرائيلية وقتها « ما زلنا نذكر المقولة المثيرة للقشعريرة «الصاروخ احنى جناح الطائرة»، كما شلّ الصاروخ الأرضي «ساغر» حوالى 800 دبابة إسرائيلية. لقد كانت الطائرات والدبابات في غالبيتها أمريكية الصنع، والصواريخ كانت من انتاج الاتحاد السوفييتي. وكانت جيوش مصر وسورية تملك وسائل حماية روسية اثبتت فاعليتها، لبالغ الأسف».

ويعتقد هليفي أنه حتى لو نفذت اسرائيل هجوما جويا مفاجئا، يمكن الافتراض بأن المصريين والسوريين كانوا سينجحون بإسقاط عدد كبير من الطائرات ـ لأنه في ذلك اليوم لم تملك الرد على منظومة صواريخ أرض ـ جو الروسية. ولكن، الى جانب المعايير العسكرية الطاهرة، يدعو للأخذ في الاعتبار بأن فتح المعركة بمبادرة إسرائيل كان سيصعب جدا الجهود لتجنيد الولايات المتحدة الى جانبها . ويذكّر بوجود تفاهمات والتزامات متبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة على مستويات استراتيجية، تم بلورتها في السنوات التي سبقت حرب 1973. وشملت من جملة أمور أخرى، التفاهم على ان إسرائيل لن تفاجئ الولايات المتحدة بالمبادرة الى الحرب. معتبرا أن مفاجأة واشنطن في يوم الغفران والخروج للحرب لم يكن مجرد خطوة تفتقد الى المنطق، وانما مخاطرة كانت ستجعل واشنطن ستراقب من الجانب على ان تخاطر بغضب العالم العربي لكونها تتماثل مع «المعتدي».

ويضيف « حتى في هذه الحالة لم تسارع الإدارة الأمريكية الى مساعدة إسرائيل. لقد احتاجت واشنطن الى عدة أيام ليس فقط من أجل تقييم الخيارات المفتوحة، وإنما، أيضا، لفهم مدى تضرر قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب «. وينبه ان المعطيات التي تشير الى ان وزير الأمن موشيه ديان فكر جديا بالموافقة على وقف إطلاق النار في اليوم السادس للحرب، ثار لدى عدة شخصيات سياسية أمريكية أفكار التحدث مع الروس في سبيل إنهاء الحرب في وضع من التعادل. ويوضح أن وزير الخارجية الأمريكي من أصل يهودي هنري كيسنجر سارع الى موسكو حتى بعد اجتياز إسرائيل لقناة السويس من أجل التحدث مع الكرملين. كما يستذكر أن القوتين العظميين أجرتا محادثات على مستويات عالية مرتين في سياق الصراع، الأولى في 1956، في خضم الحرب الباردة، في الأيام التي كانت فيها الدبابات الروسية تجوب شوارع بودابست وتقمع التمرد الهنغاري بشكل دموي، انضم قادة روسيا والولايات المتحدة الى خطوة مشتركة وناجحة اجبرت اسرائيل على الانسحاب من كل المناطق التي احتلتها في سيناء وغزة. وفي حرب 1973، أيضا، تحدث قادة القوتين العظميين، وفقط بفضل رئيسة الحكومة غولدا مائير، تم منع وضع تنتهي فيه الحرب كما انتهت حملة سيناء (العدوان الثلاثي) – انتصار عسكري وهزيمة سياسية «. ويقول هليفي إن من تعقب مناقشات مجلس الأمن هذا الأسبوع، في موضوع المستوطنات لاحظ بالتأكيد التماثل الكامل في مواقف المتحدثين الروسي والأمريكي، رغم المواجهة بينهما في مسـألة حلب المشتعلة. وقال إنهما ظهرا كمن يقرآن من الورقة ذاتها ويضيف محذرا متسائلا « من المؤكد ان التفاهم الامريكي – الروسي سيكون لطيفا لترامب. من سينقذنا من كمين كهذا هذه المرة ؟ يشار أن هليفي حذر قبل أيام في حديث مطول مع صحيفة « هآرتس « من فوضى خطيرة تعم البلاد على طرفي الخط الأخضر جراء عدم تسوية الصراع ومن تطورات ديموغرافية ليست بصالح الأغلبية اليهودية الراهنة. ويبدي رئيس حكومة إسرائيل مخاوفه من قيام الرئيس براك أوباما قبيل مغادرته البيت الأبيض باتخاذ موقف أمريكي ناقد غير مسبوق من المستوطنات.