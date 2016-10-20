﻿وزير الخارجية القطري يناقش الأوضاع في سوريا والعراق مع نظيره الفرنسي… ويشارك في اجتماع دولي حول الموصل

الدوحة ـ «القدس العربي»: ناقش وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت الأوضاع في كل من سوريا والعراق وتباحث معه سبل تسوية ومعالجة الملفين الذين يستحوذان على اهتمام الأسرة الدولية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وجاء اللقاء على هامش مشاركة المسؤول القطري في الاجتماع الوزاري الدولي حول مستقبل الموصل الذي عقد في باريس.

وبحث الاجتماع تقديم الدعم الإنساني للمحاصرين في الموصل وضمان حماية السكان المدنيين وإدارة تدفق النازحين من مناطق القتال، بالإضافة إلى بحث كيفية إعادة الاستقرار في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها، والمناطق المحررة من تنظيم الدولة بشكل عام.

وأكد الاجتماع على ضرورة تزامن العمليات العسكرية لتحرير الموصل، بقيادة العراق وبدعم من المجتمع الدولي مع اتفاق سياسي شامل بين الأطراف العراقية الفاعلة ومع الشركاء الإقليميين المعنيين في المعركة طويلة الأمد ضد تنظيم الدولة، ووضع خطة فعالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في كلمة له خلال الاجتماع، على أهمية محاربة الإرهاب وفق إطار وطني يجمع ويوحد العراقيين، ويحافظ على وحدة الأراضي العراقية، ولا يسهم في ترسيخ الممارسات الطائفية المتطرفة، ولا يسهم في التغيير الديموغرافي للعراق.

وقال: «يجب أن يكون هناك إطار وطني يجمع العراقيين على أساس المواطنة وليس الأعراق أو الطائفية».

ونوه وزير الخارجية القطري بضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على ضمان سلامة وحماية المدنيين من أي مخالفات تنافي القيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، مشددا على وجوب محاسبة كل من أقدم على ممارسات طائفية لتشكل رادعا لكل من يفكر في تكرار هذه الممارسات.

وأشار إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار مرحلة ما بعد التحرير وكيفية ضمان إعادة النازحين في أقرب وقت ممكن وتأمين المنطقة من أي خطر.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن «دولة قطر لن تدخر جهداً لمساعدة الأشقاء في العراق، موضحاً أن الهلال الأحمر القطري قد بدأ العمل مع وكالات الأمم المتحدة لمساعدة الأشقاء في العراق».

هذا وكشف الهلال الأحمر القطري عن جاهزيته للتدخل الإنساني في مدينة الموصل، لمواجهة التداعيات المتوقعة للحملة العسكرية التي تقودها الحكومة العراقية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم الدولة.

وأعلن أن فرقه ومكتبه الإقليمي في كردستان العراق، جاهزة لتقديم الغوث والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتوقع نزوحهم من الموصل هربا من المعارك.

وأعد برنامجا وخططا إغاثية لمواجهة تدفق النازحين والتخفيف من معاناتهم، إذ جرى التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، والذي قدم دعما ماليا لبرنامج الإيواء الطارئ الذي أعدته المنظمة القطرية بقيمة 500 ألف دولار. ويشمل هذا البرنامج إعادة تأهيل المنازل المهدمة بسبب الحرب، وتقديم مواد الإغاثة الطبية والوقود للنازحين.

ويعمل الهلال الأحمر القطري على برنامج المياه في منطقة بالموصل بقيمة 500 ألف دولار، ويشمل إعداد مخيمات للنازحين وحفر آبار وتقديم أدوات للنظافة الشخصية لحوالي 5000 أسرة نازحة.

ووقع الهلال الأحمر القطري مؤخرا مذكرة تفاهم إطارية مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل دعم الشراكة بينهما وتقوية التعاون في مجال توفير الرعاية الصحية الطارئة للسكان المتضررين من الأزمة القائمة في العراق.