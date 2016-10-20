﻿«أجناد القوقاز» و«الحزب التركستاني» لــ «القدس العربي»: ليست هناك نية للانضمام إلى «فتح الشام»

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: أكد عبد الحكيم الشيشاني قائد «أجناد القوقاز» لـ»القدس العربي» أنه ليس هناك اي نية في الوقت الحالي الانضمام إلى «جبهة فتح الشام» ـ «النصرة» سابقاً، وأضاف «نركز جهودنا على قتال النظام المجرم، والايام المقبلة ايضاً ستكون هناك معارك لم يتوقعها العلويون».

وقال ابو المغيرة التركستاني أن «الحزب التركستاني لا ينوي الانضمام ايضاً والأمر يقتصر فقط على التنسيق العسكري».

يضم الحزب التركستاني مئات الشبان اليافعين، وسط تأكيدات من ناشطين محليين أن أعداد المقاتلين التركستان تجاوز ألفي مقاتل، وباتوا يسيطرون على قرى بأكملها ولا يستطيع اي فصيل تجاهل هذه القوة الضاربة، بينما يضم عبد الحكيم الشيشاني اكثر من 200 مقاتل شيشاني وروسي وقوقازي، شارك كل من الفصيلين في معارك ريف حماه مؤخراً.

وكان عبد الحكيم في موقع القيادة والتخطيط، وفق ما أكده ابو أحمد الانصاري، المقاتل السوري الوحيد في صفوف القوقازيين. وانضم اربعة من الفصائل في شمال سوريا إلى «فتح الشام» عقب الاحداث الاخيرة التي طالت «جند الأقصى» والتي نتج عنها حل الفصيل المذكور الذي يضم في صفوفه اكثر من 1200 مقاتل وفق الانصاري، وأطلقت الفصائل الجديدة التي انضمت لـ»فتح الشام» اسم «جماعة المرابطين»، التي تضم «لواء الصفوة»، «لواء العزم»، «سرايا الغرباء»، و»لواء الشهيد مصطفى دهمان»، وغالبية المقاتلين المنضوين حديثاً هم من العرب غير السوريين ويضمون جنسيات خليجية ومغربية وجزائرية وتونسية.

يؤكد مقربون من «جبهة فتح الشام» ان هناك مساعي لضم جميع الفصائل والالوية التي تضم مقاتلين اجانب يطلق عليهم اسم «المهاجرين»، والهدف من ذلك يمهد لإقصاء أكبر الفصائل السورية من المعتدلين والاسلامين ويتحول شمال سوريا إلى سيطرة شبه كاملة للجهاديين الذين يعملون على تطبيق الشريعة بشكل فعلي كما هو الحال في بعض القرى والمدن في ريف ادلب.

ناشطون معارضون يؤكدون أن هناك مجتمعات خاصة بالقوقازيين والاوزبك والتركستان تشكل عائقاً كبيراً امام الانضمام لأي فصيل اخر، ولعل اللغة هي احد هذه الاختلافات التي تمنع الاحتكاك او الاقتراب من باقي الاطياف، الا ان القتال ولغة البندقية يشكلان عاملاً معاكساً يوحدهم ضد من يفكر في رفع السلاح في وجههم من الفصائل المعارضة الاخرى، كما حصل مؤخراً مع «جند الأقصى» التي اندمجت مع «فتح الشام».

يؤكد عبد الحكيم «ان بنادق القوقازيين والشيشان لن توجه ضد باقي الفصائل مهما كان الثمن ولن توجه سوى إلى بشار الطاغوت» وفق وصفه، بينما اكد ابو احمد الانصاري ان الاحداث الاخيرة جعلت العشرات من القواقازيين ينضمون إلى عبد الحكيم ولازلوا يتوافدون خشية الدخول في معارك جانبية كما حصل مع مقاتلين اثنين من الاوزبك عندما وجدت جثتاهما في إحـدى قرى ريف ادلب قبل قرابة الشهرين حيث كانت المنـطقة تحـت سيـطرة «جـند الأقصـى».

ويؤكد الانصاري ان المجتمعات للفصائل المذكورة من آسيا تتشابه إلى حد كبير مع المجتمع المحلي وهذا الامر الذي ينعكس ايجاباً ويخفف من وتيرة الخلافات مع السوريين فمعظمه عانى الكثير مع السوفييت كما عبد الحكيم الذي فقد اصبعه في معارك غروزني الشيشانية.

وعلى الطرف الآخر في الجهة السورية فقدت «أحرار الشام» العديد من الألوية والفصائل وكان أبرزها «صقور الشام» الفصيل الكبير الذي يقوده ابو عيسى من جبل الزاوية، يرى مراقبون ان الوضع الحالي ليس في مصلحة «الأحرار» اذا استمروا في سياسة الإقصاء خصوصاً مع «فتح الشام» التي تشهد تنامياً مستمراً في القطاعات كافة لا سيما الخدمية منها وكان آخرها إنجاز جهاز شرطة يسمى «الشرطة الإسلامية» التي تنتشر على الطرقات في شمال سوريا.