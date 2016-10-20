﻿سكان صنعاء يطالبون بوقف غارات التحالف الجوية وفي تعز يدعون إلى ردع الميليشيا الحوثية لخرقهم الهدنة منذ الساعات الأولى

تعز ـ «القدس العربي»: طالب سكان في العاصمة صنعاء بوقف الغارات الجوية لقوات التحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية، فيما دعا سكان في مدينة تعز، إلى ردع الميليشيا الحوثية والتابعة للمخلوع علي صالح، لإنجاح الهدنة التي دعت اليها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء الخميس.

وقال سكان في صنعاء والذين غالبا لا يستطعيون الخروج عن الفلك الحوثي في حديثهم «نطالب بوقف الغارات الجوية السعودية أولا، لإنجاح أي هدنة أو اي عملية لوقف إطلاق النار»، وهو المبرر الذي تتذرع به ميليشيا الحوثي وصالح لعدم التزامها بوقف إطلاق النار واستمرار خروقاتها للهدنة التي اعلنتها الأمم المتحدة.

وقال علي السعيدي، باحث وموظف حكومي «نحن في حالة يرثى لها من الأرض، وحالة رعب من الجو، نحن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية لأننا بدون رواتب منذ عدة شهور، ولا نملك ثمن القوت لإعالة أبناءنا وأسرنا، وفي ذات الوقت نعيش أوضاعا مرعبة جراء الغارات الجوية التي قضّت مضاجعنا وحولت حياتنا إلى جحيم».

وأضاف ان «الهدنة مطلب شعبي لأن اليمنيين تعبوا من الحرب، تعبوا من القصف، هرموا من الدمار. لم يعد بيت في صنعاء الا وفيه مأتم، ولم تعد عائلة في اليمن الا وفيها شهيد أو جريح أو مشرد أو محتاج لأي نوع من أنواع الاحتياجات الضروية».

ووصف هذه الحرب بـ(العبثية) والـ(المجنونة) وغير الرشيدة من سياسيين وتجار حروب عديمي الضمير الذين لا ينظرون إلى معاناة الناس جراء هذه الحرب بعين الحكمة والعقل، حيث يدفع اليمنيون الثمن عاليا لهذه الحرب والسياسيون لا يأبهون لذلك.

وفي تعز أكد شهود عيان أن الميليشيا الانقلابية الحوثية ارتكبت العشرات من الخروقات للهدنة الأممية منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ. وذكروا أن العديد من القذائف المدفعية استهدفت العديد من الأحياء المأهولة بالسكان في مدينة تعز منذ الساعات للهدنة.

وقال علي مقبل العديني، وهو أحد سكان مدينة تعز «لا يرجى هدنة من الحوثيين، لأنهم يعلنوا وقف إطلاق النار في النهار ويقصفون أحياءنا وبيوتنا خلال فترة الليل..هذه الهدنة مجرد لعب على الدقون ومزحة ثقيلة لم يعد يتقبلها الناس».

وذكرت مصادر حقوقية أنها رصدت العشرات من الانتهاكات للهدنة التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية منذ الساعات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، في محافظات تعز والجوف مأرب وغيرها.

وذكرت المصادر أن التحالف العربي رصد نحو 43 خرقا للهدنة من قبل الميليشيا الانقلابية على الشريط الحدودي مع السعودية خلال الـ12 ساعة الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ، وأن قوات التحالف اضطرت للرد على مصادر النيران من الجانب الحوثي في الأراضي اليمنية.

في غضون ذلك استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في إطار جولته في المنطقة للدفع بعملية السلام في اليمن والسعي لتحقيق متطلباته من جميع الأطراف.

وجدد حرصه «نحو السلام النابع من قناعته بان الحرب تفضي دوما إلى طاولة الحوار ومن اجل ذلك قدمنا التنازلات تباعا، حقنا لدماء شعبنا اليمني وانطلاقا من مسؤلياتنا الوطنية تجاه ابناء وطننا كافه والتي لم يعرها الانقلابيون اهتماما طوال الفترة الماضية وفي محطات السلام المختلفة».

وأضاف الرئيس اليمني «لقد وجّهنا مختلف القيادات الميدانية الالتزام بالهدنة المحددة رغم الخروقات المرصودة للانقلابيين في مختلف مناطق التماس وكذلك في المدن ومنها تعز».

ودعا إلى «ان يحتكم الانقلابيين في النهاية لصوت العقل والمنطق لمصلحتهم أولا ومصلحة جميع ابناء الوطن لحقن الدما واستئناف استحقاقات المرحلة المقبلة التي اجمع عليها كل اليمنيين وارتد عنها الانقلابيون».

من جانبه شدد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ «على ضرورة تفعيل لجنة التهدئة والتئام اجتماعاتها للوقوف على تداعيات الوضع الميداني مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية وفك الحصار على المدن لانعكاساتها وفوائدها الإيجابية».