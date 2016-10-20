﻿ الحريري تبنّى ترشيح عون على وقع شائعات حول أعمال شغب لمناصري حركة «أمل»: نحن بصدد تسوية سياسية ومستعد للمخاطرة بشعبيتي من أجل «لبنان أولاً»

بيروت ـ «القدس العربي» : محاطاً بالرئيس فؤاد السنيورة والنائبة بهية الحريري وأعضاء كتلته النيابية، أعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عصر امس من بيت الوسط تأييد ترشيح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية على وقع شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفادت عن اعمال شغب وتحركات غاضبة في الشارع من جمهور «حركة أمل» الشيعية سترافق هذا الاعلان تعبيراً عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيح عون، وما لبثت قيادة «أمل» أن سارعت إلى نفي صحة هذا الامر ، وصدر عن قيادة الحركة بيان أكد «أن لا علاقة للحركة بأي تحرك أو اعمال مخلّة بالنظام العام تحت طائلة المسؤولية».

وكانت معلومات أفادت بأن مشكلة الرئيس بري باتت مع الرئيس سعد الحريري لا مع العماد عون، وعبّرت مصادر بري عن أن «استياء رئيس البرلمان نابع من شعور بأن الحريري خذله خصوصاً أنه كان دائماً إلى جانبه، وكان أول الحريصين على مستقبله السياسي، وليس الرئيس بري من يُرَد الجميل إليه بهذه الطريقة».

وذكّرت المصادر أن رئيس المجلس قال قبل أسابيع إنه «مع الحريري ظالماً ومظلوماً، فهل تُقابَل إيجابية الرئيس بعقد اتفاقات وتسويات يرفضها، ثم الاكتفاء بإبلاغه بالنتيجة».

وكان استفاق مواطنون في بعض شوارع العاصمة على صور رفعها البعض للرئيس بري وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وقد عمدت في وقت لاحق وحدات من الجيش على ازالة صور العماد قهوجي.

اما كلمة الحريري التي تبنى فيها ترشيح العماد عون فجاء في أبرزها ما يلي «منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذلك اليوم المشؤوم أمسكت بمسؤولية الفراغ الكبير الذي تركه رجل بحجم الوطن ومنذ تلك اللحظة كان لدي سؤال واحد ماذا كان ليفعل الحريري في مثل هذا الموقف؟ ماذا عسى رفيق الحريري كان فاعلاً بعد 14 شباط/فبراير 2005؟ وماذا عساه كان فاعلاً بعد عدوان تموز 2006؟ وماذا عساه كان فاعلاً بعد 7 أيار/مايو 2008؟ وماذا عساه كان فاعلاً بعد انتخابات 2009؟ وبعد مبادرة السين السين؟ وماذا عساه كان فاعلاً بعد الانقلاب على الحكومة عام 2011؟ ماذا عساه كان فاعلاً ازاء انخراط «حزب الله» في الدم السوري؟ أو ازاء العدوان الإرهابي في عرسال؟ وماذا عساه كان فاعلاً مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان؟ هل كان صرخ وحرّض طائفياً ومذهبياً ؟ هل كان قال لنا احملوا السلاح؟ أكان أوقف الحوار؟». واضاف الحريري «انني متأكد ان كل شخص منكم يعرف الجواب وكان الحريري سأل نفسه كيف نحمي لبنان وأهله واتكل عليكم بعد الله وبادر وبادر وبادر للوصول إلى تسوية . واليوم يعود السؤال البوصلة مجدداً فأتوجه إليكم في لحظة دقيقة ومفصلية تفرض علينا مواجهة الأمور بكل واقعية والتحرك لانقاذ بلدنا عوضاً عن الاستسلام لمخاطر الجمود والفراغ، قبل سنتين انتهى عهد الرئيس سليمان ومنذ تلك اللحظة كنا نحذر من مخاطر هذا الفراغ ونقوم كل ما يمكننا لحماية لبنان من هذه المخاطر وكانت أول خطوة تشكيل حكومة تمام سلام بعد ذلك لم نترك محاولة إلا وقمنا بها لانتخاب رئيس».

وبعدما عدّد فشل الوصول إلى نتيجة مع ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ثم ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية قال «بقي أمامنا خيار واحد هو العماد عون. هكذا بوضوح وبصراحة خصوصاً عندما تبنى حزب القوات ترشيحه، اتفقنا مع العماد عون ان أحداً لن يطرح أي تعديل على النظام قبل اجماع من اللبنانيين وهذا كلام ينطلق من اجماعنا الذي كتبناه في دستورنا على ان لبنان وطن لجميع ابنائه عربي الهوية والانتماء، وان كل اللبنانيين يرفضون التقسيم والتوطين ووصلنا في حوارنا إلى اعادة اطلاق عجلة الدولة والاقتصاد وصلنا لاتفاق على تحييد دولتنا بالكامل عن الأزمة في سوريا، هذه أزمة نريد حماية بلدنا منها وعزل دولتنا عنها. أيها اللبنانيون بناء على نقاط الاتفاق التي وصلنا إليها أعلن عن تأييد ترشيح عون لرئاسة الجمهورية. وهذا قرار نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام والدولة والناس، لكنه مرة جديدة قرار يستند إلى اتفاق بأن نحافظ معاً على النظام وأن نحيّد أنفسنا عن الأزمة السورية. إن العماد عون وفق القواعد التي التقينا عليها مرشح كي يكون رئيساً لكل اللبنانيين، وسيحرص على الانفتاح على كل القوى السياسية القادرة على دعم مسيرة بناء الدولة، ما نحن بصدده اليوم هو تسوية سياسية بكل ما للكلمة من معنى».

وتابع الحريري «أعرف أن الكثير غير مقتنع بما أقوم به ويقول لي هذه ليست تسوية هذه تضحية بشخصك وبشعبيتك، لهم أقول نعم مخاطرة سياسية كبيرة لكنني مستعد ان أخاطر بشعبيتي ألف مرة لأحميكم جميعاً وأحمي لبنان أولاً لا أن أخاطر بكم لأحمي نفسي وشعبيتي. نعم أخاطر من دون أي خوف لأن خوفي الأخير هو على لبنان وعلى مستقبل أولادنا، ولو كان هدفي الشعبية لرفعت صوتي وحقنت الشارع بالطائفية، وأترك للتاريخ الحكم علينا».

وسبق تبني الحريري ترشيح عون الاعلان عن زيارة جنرال الرابية إلى الرئيس بري في عين التينة بعدما عدل الأخير عن تقريب موعد سفره من يوم غد السبت إلى يوم امس الخميس ما فتح الباب امام اي تواصل. كما تمّ الاعلان عن اتصال هاتفي أجراه عون برئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اتفقا فيه على لقاء قريب.

واستبق مستشار عون الإعلامي جان عزيز زيارة عون إلى عين التينة بتوجيه رسالة ايجابية إلى رئيس البرلمان ورد فيها «بلى هي غالبية مسيحية ، وغالبية غالبة، تثق بنبيه بري. ولا تصدق كل ما يقال هذه الأيام، باسم الرجل، ومن محيطه، أو ضد الرجل، أو من أعدائه».

واضاف «لا يصدق المسيحيون مثلاً، أن الأمين على حركة السيد موسى الصدر»، يقوّل «كلاماً فيه استعادة ولو لذكر الحرب الأهلية. ولو عرضاً، لا تهويلاً ولا تهديداً».

الى ذلك، تحدثت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري امس عن مؤشرات ايجابية ظهرت أخيراً، وأوضحت» أنها تترقّب الخطوات العملية والضرورية ضمن مسار جدي يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».