﻿ تحية هتلر تستوجب الفصل من العمل بدون إنذار مسبق

برلين ـ «القدس العربي»: قضت محكمة العمل بمدينة هامبورغ الألمانية بأن قيام أحد الموظفين بأداء تحية هتلر علنا بوجه زميل له يبرر لصاحب العمل فصله دون سابق إنذار. وذكرت المحكمة الخميس أن هذا الحكم صدر بحق سائق كان يعمل لدى شركة متخصصة في نقل المرضى قبل أن تفصله الشركة بسبب هذه التحية.

وكان سبب الفصل نزاعا بين الرجل ورئيس المجلس العمالي (النقابي) بالشركة قام بعده السائق برفع ذراعه بتحية هتلر قائلا لخصمه: «سلام هتلر، أنت نازي» وهو ما جعل الشركة تفصل الموظف فورا.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن تحية هتلر من خلال رفع الذراع الممدودة كان سببا مهما للفصل حيث إن هذه الإشارة تمثل رمزا للنازيين لا يضطر زميل العمل لقبوله خاصة إذا صحب هذه الإشارة كلمات مثل التي قالها الموظف أثناء تأدية التحية وهو ما يسبب إهانة صريحة لمن توجه له هذه الإشارة والكلمات.

ورفضت المحكمة دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم كمواطن ألماني من أصل تركي بأمر هذا التراث النازي وأنه كان يعتقد أن هذه الإشارة تهين صاحبها فقط وليست دليلا على الأصولية اليمينية. وقالت المحكمة ردا على ذلك إن مسألة المنشأ لا تقدم إجابة على ما يضمره الإنسان بداخله تجاه الآخرين

من جهة أخرى تمثل فتاة ألمانية من أصل مغربي تدعى صفية س. أمام القضاء الألماني الخميس بعدما طعنت شرطيا بالسكين ملحقة به جروحا خطيرة في شباط/فبراير الماضي، في هجوم تم حسب الاتهام «بأمر» من تنظيم داعش، إلا أنه لم يتم تبن الهجوم.

وقد بدأت الجلسة في محكمة نسيلي في شمال ألمانيا، وقرر القضاة عقد جلسة مغلقة بالكامل «لحماية المتهمة» صفية س. من الاستعراض الإعلامي ومن «وصمة العار». ويمكن ان يحكم عليها بالسجن عشر سنوات إذا أدينت بتهم «محاولة القتل والضرب والتسبب بجروح عمدا ودعم منظمة إرهابية أجنبية وقامت هذه الفتاة بطعن شرطي في العنق في محطة للقطارات في هانوفر في 26 شباط/فبراير الماضي. وقد تمكن شرطي آخر من السيطرة عليها ونفذت صفية هجومها خلال عملية تدقيق في الهوية، بعدما لاحظ الشرطيون انها تلاحقهم. ويقول الاتهام انها تعمدت «اثارة» التدقيق بالهوية لتنفذ هجومها.

وقبل هذا الهجوم كانت صفية س. معروفة من قبل الشرطة التي قامت باستجوابها بعدما توجهت والدتها إلى اسطنبول لإعادتها في كانون الثاني/يناير 2016 بينما كانت تحاول الالتحاق بجهاديي تنظيم داعش في سوريا وعند عودتها صادرت الشرطة هاتفها. وقد وجد المحققون فيه تعليمات بالعربية عن كيفية شن «هجوم استشهادي»، إلا أنها لم تترجم إلى الألمانية الا في آذار/مارس بعد اعتداء هانوفر.

وسيحاكم متهم آخر معها هو الالماني السوري محمد حسن ك. البالغ من العمر 20 عاما والذي تقول النيابة انه كان على علم بنوايا صفية س. وكانت الفتاة في الخامسة عشرة من عمرها عندما حدثت هذه الوقائع. والشاب الملاحق بتهمة عدم التبليغ عن جريمة، تمكن من الفرار من ألمانيا لكنه أوقف في اليونان وسلم مساء الثلاثاء إلى السلطات الألمانية. وقد يتم إحضاره إلى المحكمة.

إلى ذلك، نفت شرطة منطقة وسط فرانكن، في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها صباح الأربعاء. وكان الشرطي قد تعرض لإصابات خطيرة، بعد أن أصابه مسلح ألماني ينتمي لحركة يمينية متطرفة بطلق ناري في ولاية بافاريا، فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات أقل خطورة. وكانت مصادر أمنية ألمانية قد أعلنت في وقت سابق وفاة الشرطي متأثرا بجراحه.

في غضون ذلك، يواصل الادعاء العام في ألمانيا تحقيقاته مع متطرف ألماني ينتمي لما يعرف بـ «حركة مواطني الرايخ» بتهمة الشروع في القتل وذلك بعد أن أطلق النار على عدد من رجال الشرطة. وقالت أنيتا تراود، المدعية العامة روت في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا لوسائل إعلام ألمانية إنه تم إصدار أمر اعتقال بحق المتهم البالغ من العمر 49.