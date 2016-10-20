﻿فيفيان انطونيوس: ألعب دور فلاحة في «ثورة الفلاحين»

بيروت – «القدس العربي»: هي من أبرز الوجوه المحبّبة على الشاشة الصغيرة والكبيرة، لمع نجمها بسرعة البرق في عالم التمثيل بعد لعبها أدوار البطولة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية إلى جانب نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان، شقّت طريقها الفنيّ بخطى ثابتة وبنجاح لا يوصف في كل من الأعمال الرومانسية والكوميدية قبل أن تتوقف لفترة عن التمثيل بسبب ارتباطها الزوجي واهتمامها بتربية أولادها، إلاّ أنّ شغف التمثيل لديها ما زال يراودها وها هي تعود إلى الساحة مجدداُ في أعمال تلفزيونية وسينمائية وحتى في تقديم برنامج إذاعي، إنها النجمة فيفيان انطونيوس التي التقيناها في «القدس العربي»، والتي أطلعتنا على جديدها ولا سيما مشاركتها في العمل الضخم «ثورة الفلاحين» وفي كتابتها لمسلسل جديد سيتم انتاجه قريباً فضلاً عن مشاركتها في فيلم سينمائي سيعرض قريباً وتقديمها برنامجاً اذاعياً اسمه «النجوم الخمسة» على اذاعة «اغاني اغاني « تتولى تقديمه يوما في الأسبوع وسواها من المواضيع التي سنأتي على تفصيلها معها.

وفي البداية تحدثت لـ «القدس العربي» عن دورها في مسلسل «ثورة الفلاحين» فأكدت «أنّ هذا الدور الذي تلعبه في هذا المسلسل «هو جديد عليها وهي تجسّد فيه دور فلاّحة أمضت كلّ حياتها تعيش في الطبيعة مع ماشيتها التي تهّتم بها وهي تقوم في الوقت عينه بصناعة اللبن واللبنة». وأضافت» أن اسمها في هذا المسلسل هو «امارية» وهي امرأة بسيطة جدّاً وإنما لديها قصة قويّة لم تشأ أن تتحدث عنها أكثر في هذا الوقت».

وأضافت «أن عملية التصوير للمسلسل لم تبدأ بعد وإنما سيتّم البدء بديكور بيتها في الثالث والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر»، واعتبرت «أن الانتاج هو ضخم للغاية وهو من كتابة كلوديا مرشليان واخراج فيليب أسمر وسيشارك فيه العديد من نجوم التمثيل في لبنان».

وعن تقدّم الدراما اللبنانية رأت «أن الدراما هي في تطوّر دائم»، عازية الأسباب إلى «عوامل عدة منها: وجود منتجين يثقون بالدراما ويسخون عليها ومحطات تلفزيونية تثق بالدراما أيضاً وجمهور يصدّقنا»، وقالت في الوقت عينه «حلوة هذه الثورة التي تحاول الأعمال اللبنانية أن تخرق بها، وأنا لا أقول لأنّ هناك أعمالاً مشتركة الدراما اللبنانية قويت لا بالعكس هناك أعمال لبنانية كسحت الأعمال المشتركة».

وأضافت في هذا المجال «أنّ الناس تحبّ العمل اللبناني، وإذا كان هناك عمل مشترك لمَ لا؟ وإنما في النهاية اللبناني يحبّ أن يشاهد أعمال بلده والشاشات اللبنانية ومنها “LBCI « و«الجديد» و «MTV » ساهمت بنجاح الدراما اللبنانية لأنها أصبحت تثق بها وتعرض المسلسلات في ساعات الذروة، كما أن هناك منتجين يسخون في أعمالهم أكثر والممثلون أصبحت لديهم فرص أكبر بسبب كثرة الأعمال»، وقالت: «كثّر خير الله لم نصل إلى أحلى مرحلة، وإنما على الأكيد هناك أعمال ترفع لها القبعة وأكيد الجيل الذي سيأتي من بعدنا قد مهّدنا له الطريق الحلوة وقد بدأنا بها على الرغم من أنها طريق مليئة بالصعوبات والأشواك».

وعن الأعمال التي تستهويها أكثر أكانت درامية أم كوميدية أكدت «أن كلّ المنتجين يفضّلونها بالدراما وهم يعرضون عليها الدراما أكثر، وإنما هي تفّضل الكوميديا». وتحدثت عن تجربتها في المسلسل الكوميدي «عبدو وعبدو»، الذي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب النجمين جورج خباز ويورغو شلهوب فأشادت بها، واصفة إيّاها بأنها «تجربة مميزة لها وفريدة من نوعها». كما نوّهت أيضاً بمشاركتها بالعمل الكوميدي الآخر «ساعة بالإذاعة» مع الفنان جورج خباز، وأكدت أنها تحبّ الكوميديا وهي شاركت بعمل سينمائي اسمه «مشوار» وهو من نوع لايت – كوميدي وقامت بلعب دور فتاة متخفية في دور صبي، وجددت قولها إنها تحبّ عالم الكوميديا وهناك عدد من الناس يفضّلها بهذا المجال.

وعن بداياتها في المجال التمثيلّي أكدت «أنها بدأت باكراً في السابعة عشرة من عمرها وحظيت بفرص كبيرة وكانت تقوم بأدوار البطولة، ونظراً لارتباطها العائلي واهتمامها بأولادها وتربيتهم في تلك المرحلة لم تعد مستمرة على «الّسكة» في ما يتعلق بغزارة الانتاج، ولم تتمكن من أخذ الأعمال التي تقدّم اليها لأسباب عدّة منها حملها وانجابها حيناً وحيناً آخر سفرها أو اهتمامها بأولادها، فهذه المرحلة التي مرّت بها أثرّت بعض الشيء على أعمالها الفنية وهي ليست بنادمة لأنّ تضحيتها هي في سبيل عائلتها والتي اعتبرت من أثمن وأغلى شيء لديها».

وحول ما يتعلق بحجم أدوار كل ممثل أو ممثلة علّقت بالقول «إنها على قناعة تامة لا بل إيمان بأن الأعمال ليست بالضرورة أن يكون فيها بطل وبطلة، أوقات إذا لديك دور قصير ممكن أن توسّعي فيه قدراتك أكثر من البطل والبطلة، الدور لم يكن أبداً بالمساحة وإنما بالإحساس، وحتى في «ثورة الفلاحين» فكلّ الممثلين هم أبطال حتى ولو في المسلسل هناك أدوار أكثر وأنا منهم، وإنما هناك ممثل صغير أو ممثل كبير حسب اعتقادها.

وعن تجربتها في كتابة المسلسلات لفتت إلى «أن أول تجربة لها من هذا النوع كانت في مسلسل «الى يارا» الذي تحدث عن مرض السرطان وأوضاع المرضى المصابين به، وهو كان من انتاج واخراج إيلي معلوف وكتبته بالاشتراك مع لورا خباز التي كررت معها تجربة الكتابة في مسلسل «شوارع الذل»، الذي أضاء على أطفال الشوارع المتسولين»، وأكدت «خوضها حديثاً تجربة ثالثة في الكتابة وهذه المرة قامت بالكتابة لوحدها من دون لورا»، مشيرة إلى «أنها انتهت منذ شهر من كتابة مسلسل تدور قصته عن نائب في البرلمان اللبناني لم تكشف عن المضمون أكثر، ولم تعتمد بعد على اسم المسلسل الذي سيبصر النور لصالح شركة «فينيكس» للمنتج إيلي معلوف الذي اشترى هذا المسلسل الذي أعجبه وأحبه ويمكن أن يدخل بانتاجه قريباً جداً».

وختاما لخّصت كلّ جديد لديها بالقول: «مؤخراً لدي ثورة الفلاحين وهذا المسلسل الذي كتبته ولم اعتمد بعد على الاسم، وحالياً دخلت إلى اذاعة «أغاني أغاني» كمقدمة في برنامج اسمه «خمسة نجوم» كل يوم نجم، وأعطوني نهاراً في الاسبوع ضمن فريق يتناوب يومياً على تقديم البرنامج وهو يضمّ منى صليبا، وميشال أبو سليمان، ورولا شامية، وزافين قيومجيان».

وأضافت «أنا مبسوطة كثير بالتجربة الاذاعية لأنّني أحبّ دائماً أن تكون لديّ تجربة تلفزيونية في مجال تقديم البرامج التلفزيونية وهذه ستكون مناسبة لي لأتّمرن جيداً، ومؤخراً شاركت في welcome Lebanon في دور كوميدي، والآن شاركت في فيلم سينمائي سيعرض قريباً اسمه «أند أكشن دوري» ولديّ فيه أربعة مشاهد كثير قوية وأجسّد فيه دور امرأة في السجن تتعذب كثيراً».

وجدّدت القول كما ذكرت قبلاً بأن الأدوار لم تعد تهمّها إذا كانت كبيرة أو صغيرة، ما يهّمها هو أن تقول شيئاً وهي ستبيّن ذلك في السينما اللبنانية»، ولفتت في هذا الإطار «الى سعادتها بأن السينما اللبنانية تزدهر أيضا وفيها أفلام «بتجّنن». وختمت «إن شاء الله دائماً إلى الأمام وبتفاؤل مستمر».