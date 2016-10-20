﻿مشتبه به يعض رجل الشرطة خلال تفتيشه

كورنفيستهايم (ألمانيا) ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية أن شاباً عض أحد أفرادها لدى تفتيشه لكنه فقد إحدى أسنانه نتيجة فعلته .وأوضحت الشرطة الألمانية في مقاطعة لودفيجسبورج في ولاية بادن-فورتمبرج الخميس أن فرد الشرطة أراد تفتيش الشاب / 26 عاماً/ نظراً للاشتباه به في مدينة كورنفيستهايم الواقعة في المقاطــعة يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أن الشاب المشتبه به دافع عن نفسه من خلال عضات في الذراع والظهر، إلا أنه لم يجلب لنفسه سوى فقد أحد أسنانه .ويذكر أنه تم العثور في حقيبة الظهر الخاصة بالشاب على مواد مشتبه فيها، من المحتمل أن تكون مخدرات. ولم يصب الشرطي الذي تمت مهاجمته.