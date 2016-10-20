﻿بدء محاكمة «ملك ألمانيا»

هالِّه (ألمانيا) ـ د ب أ: بدأت بعد ظهر أمس في ألمانيا إجراءات محاكمة «ملك ألمانيا» حسب اللقب الذي أطلقه المتهم على نفسه واشتهر به. ويتهم بيتر فيتسِك البالغ من العمر 51 عاماً باختلاس 1.3 مليون يورو على شكل مدخرات حصل عليها من ضحاياه الذين استودعونه أموالهم.

وينتمي فيتسك لحركة «مواطني الإمبراطورية الألمانية» التي لا يعترف أعضاؤها بالجمهورية الألمانية ولا يلتزمون بقوانينها أو إجراءاتها. وأعلن نفسه عام 2009 «ملكا» لـ «إمبراطورية» تشمل مستشفى مهجوراً في مدينة فيتنبرج شرق ألمانيا. ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة أمام الغرفة الاقتصادية في محكمة هالِّه التابعة لولاية ساكسونيا أنهالت حتى شباط/فبراير المقبل. ويوجه الإدعاء العام للرجل تهمة ممارسة أعمال بنكية مخالفاً بذلك قانون القروض.

ويقول إن فيتسك كان يدير مدخرات 574 من أتباعه بدون ترخيص لمزاولة هذا النشاط واختلس مدخرات تصل إلى 1.3 مليون يورو.