﻿ طعنة سكين لشاب والسبب.. الغناء!

هاله (ألمانيا) ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية، أن مجهولين هاجموا بسكين شاباً كان يغني في متنزه، ويرجع السبب فيما يبدو إلى أن غناءه أزعجهم. وقالت متحدثة باسم الشرطة أن الضحية /27 عاما/ وصل إلى المستشفى، وهو يعاني من إصابات نتيجة طعنه بسكين.

وبحسب المعلومات الأولية لدى الشرطة، كان الشاب يمشي مساء الثلاثاء وهو يغني في المتنزه. ولكن مجموعة من الأشخاص تتراوح أعدادهم بين ثلاثة وأربعة رجال شعروا بالانزعاج من غنائه وسبوه .وقام أحدهم بسحب سكين وطعن الشاب بها في فخذه، ولاذوا جميعاً بالفرار بعد ذلك.