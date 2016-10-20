﻿الإعصار «هايما» يهاجم شمالي الفلبين

مانيلا ـ رويترز: أعلنت الفلبين الخميس، مصرع 4 أشخاص، جراء إعصار»هايما» الذي ضرب شمالي البلاد، أمس، وتسبب في تشريد آلاف الأشخاص. جاء ذلك في بيان صادر عن عضو في المجلس المحلي في إقليم «إيفوغاو» في جزيرة «لوزون» شمالي البلاد، نقلته وكالة أنباء الفلبين الرسمية (PNA) .

وقال البيان إن شخصين قضيا غرقًا في مياه الفيضانات في الإقليم المذكور، فيما فقد اثنان آخران من عمال البناء حياتهما جراء إنهيار أرضي في محافظة «بينجويت» 200 ميل شمالي العاصمة مانيلا.

وأوضح أن «الإعصار تسبب في تشريد نحو 90 ألف شخص، وقطع الأعمدة الكهربائية، واقتلاع الأشجار، وغرق الكثير من المنازل بعدة مناطق بالمياه».

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الأرصاد الجوية الرسمي، في بيان، أن سرعة الرياح ليلًا بلغت نحو 225 كلم في الساعة، وذلك عندما ضرب «هايما» اليابسة في إقليم «كاجايان» الشمالي.

وأضاف البيان أن «هايما» وهو أقوى إعصار يضرب البلاد في ثلاثة أعوام، يتحرك ناحية الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 22 كلم في الساعة، وسط توقعات أن يغادر البلاد مساء.