﻿ 9 من كل عشر مراهقات في الدول النامية يعشن في ظروف صعبة

برلين ـ د ب أ: ناشد صندوق الأمم المتحدة للسكان المجتمع الدولي توفير فرص تعليم ورعاية صحية أفضل للفتيات الناشئات. وأوضحت رئيسة الصندوق، بيتينا ماس، خلال تقديم تقرير الصندوق عن سكان العالم لعام 2016 الخميس في برلين أن «نحو تسعة من كل عشرة فتيات صغيرات السن يعشن في الدول النامية ومعرضات لظروف صعبة».

وأشارت إلى أن نحو 62 مليون من هؤلاء الفتيات على مستوى العالم لا يذهبن للمدرسة وقالت إن 193 دولة التزمت من خلال ما يعرف بأجندة 2030 للأمم المتحدة والخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستديمة بالاستمرار في اتخاذ خطوات تنموية في هذا الاتجاه حتى عام 2030 «مما يعني أن هناك حاجة ملحة لتوفير المزيد من الفرص لحياة أفضل لهؤلاء الفتيات اللاتي في سن عشر سنوات».