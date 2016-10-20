مصدر أوروبي: ماي ترفض قرارات الاتحاد الأوروبي ” الشكلية” دون بريطانيا





بروكسل- د ب أ- اشتكت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس من أنه لا ينبغي استبعاد بريطانيا من محادثات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من قرار البلاد الخروج من التكتل في استفتاء 23 حزيران/يونيو الماضي.

والتقى نظراء ماي في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 بدونها يوم 16 أيلول /سبتمبر الماضي في براتيسلافا / سلوفاكيا/لبحث مستقبل التكتل، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعاً آخر في 3 شباط/ فبراير المقبل في فاليتا، مالطا.

وأثارت ماي مخاوف من نموذج براتيسلافا خلال ظهورها الأول في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما أفاد دبلوماسيون عدة من الاتحاد الاوروبي لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وقال مصدر مطلع بتفاصيل الاجتماع، شريطة عدم الكشف عن هويته، ” قالت إن بريطانيا لا تريد اتخاذ قرارات شكلية من قبل الدول الـ27 “.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أجابها بأن قرار الخروج من التكتل كان قراراً بريطانيا شخصياً، وأن ” الدول الـ 27 ستظل تعقد اجتماعاتها على هيئة الـ 27 دولة”.

وقال مصدر آخر لوكالة “د ب أ” إن رئيسة الوزراء البريطانية لم تناقش مسألة الحاجة لـ ” اجتماعات الدول الـ 27″ لكنها أصرت على أن تشارك بريطانيا في أي أمور مدرجة على جدول أعمال التكتل تؤثر على بلدها.