تنظيم “الدولة الإسلامية” يستهدف حاجزاً لـ “وحدات حماية الشعب” الكردية في ريف الرقة الشمالي بسوريا





دمشق- د ب أ- هزّ انفجار عنيف ريف الرقة الشمالي ناجم عن استهداف تنظيم “الدولة الإسلامية” حاجزاً لـ “وحدات حماية الشعب” الكردية في قرية المشرفة .

وقال سكان محليون قرب موقع الانفجار لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “انفجاراً عنيفاً وقع عند منتصف ليل الخميس-الجمعة حيث استهدف سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم “داعش” حاجزاً لـ “وحدات حماسة الشعب” الكردية في قرية المشرفة والتي تعرف بأم البراميل (55 كم شمال مدينة الرقة)، ويرجح مقتل جميع عناصر الحاجز في الانفجار نظراً لقوته”.

ويشن تنظيم “الدولة الإسلامية” هجمات متكررة على حواجز “وحدات حماية الشعب” الكردية و”قوات سورية الديمقراطية” في بلدة عين عيسى وخطوط التماس بينهما، حيث قصف التنظيم يوم الخميس بلدة عين عيسى (65 كم شمال مدينة الرقة) التي تسيطر عليها “وحدات حماية الشعب” الكردية بصواريخ محلية الصنع″.