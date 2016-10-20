القوات الليبية تحرر خمسة أجانب من قبضة “الدولة الإسلامية” في سرت

سرت- رويترز- قال مسؤول محلي الخميس إن قوات ليبية مؤيدة للحكومة تمكّنت من تحرير خمسة مواطنين أجانب كانوا محتجزين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سرت بعد قتال عنيف في معركتهم للسيطرة على آخر أحياء المدينة.

وسيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على سرت منذ أكثر من عام مستغلاً حالة الفوضى الناجمة عن الاقتتال بين الفصائل المسلحة الليبية التي حاربت سوياً ذات يوم للإطاحة بمعمر القذافي في 2011، لكنها انقلبت على بعضها البعض.

وقال رضا عيسى، المتحدث باسم قوات عملية “البنيان المرصوص”، التي تقاتل التنظيم في مدينة سرت منذ ستة أشهر، إن الأجانب الخمسة هم تركيان وهنديان وواحد من بنجلادش.

وأضاف عيسى أنه كانت هناك مقاومة يائسة من “الدولة الإسلامية” لكنهم تصدّوا لها بالأسلحة الثقيلة.

وتقود قوات من مدينة مصراتة الغربية -تتحالف مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس- المعركة الرامية لطرد “الدولة الإسلامية” من سرت، وتساند هذه القوات منذ أغسطس ضربات جوية أمريكية وفرق صغيرة من قوات خاصة غربية.

لكن هذه القوات تواجه مقاومة شرسة من قناصة وسيارات ملغومة وشراك خداعية حيث يستعد مقاتلو “الدولة الإسلامية” لشنّ قتال من منزل لمنزل في آخر الأحياء السكنية التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد.

وقال مسؤولون محليون إن القوات الموالية للحكومة قتلت اليوم الخميس 20 على الأقل من مقاتلي “الدولة الإسلامية” لدى توغلها في حي 600 في سرت، وهو واحد من آخر الأحياء الخاضعة للتنظيم الذي لا يسيطر الآن سوى على منطقة مساحتها أقل من كيلومتر مربع.

وبعد أن تكبّدت قوات مصراتة خسائر فادحة في بداية الحملة لجأت بشكل متزايد إلى استخدام الدبابات والعربات المدرعة لفتح طريق أمام القوات البرية.

ولم يتضح متى أو أين احتجز الأجانب الخمسة، لكن “الدولة الإسلامية” هاجمت حقول نفط وخطفت عمالاً أجانب على مدى العامين الماضيين.