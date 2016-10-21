أفارقة يقولون إن تصريحات ترامب عن تزوير الانتخابات “هدية للحكام المستبدين”





جوهانسبرج- رويترز- يقول تينداي بيتي، زعيم المعارضة في زيمبابوي، إنه إذا كان دونالد ترامب يخشى تزوير الانتخابات فإنه يمكنه أن يعلمه شيئاً.

وألقي القبض على بيتي بتهمة الخيانة، واعتقل لمدة شهر بعدما تجرأ على القول بأن حزبه هزم الرئيس روبرت موجابي في انتخابات عام 2008.

وقال بيتي، المحامي الذي عمل لاحقاً وزيراً للمالية في حكومة وحدة، لـ “رويترز″ “حرموني من الأكل وأوسعوني ضرباً، وقيدوا قدمي بالأصفاد وضربوني في الأجزاء الحساسة.. ذلك تزوير حقيقي للانتخابات”.

وبالنسبة لشخصيات معارضة في أفريقيا ومناطق أخرى من العالم فإن تأكيد ترامب أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني “ستزوّر”، وإعلانه أنه قد لا يقبل النتيجة هي كلمات خطيرة.

وقال بيتي “دونالد ترامب هدية لكل الحكام المستبدين التافهين في القارة الأفريقية. إنه يعطي رواجاً وشرعية للتزوير، لأنه إذا كان يمكن أن يوجد في أمريكا فإنه يمكن أن يوجد في أي مكان آخر”.

وأضاف بيتي قائلاً “إنه (ترامب) ليس لديه أي فكرة عما يتحدث. أي فكرة على الإطلاق”.

وخسر بيتي ثلاثة انتخابات أمام موجابي البالغ من العمر 92 عاماً، والذي يحكم زيمبابوي منذ استقلالها في عام 1980.

وسارع حكام يحكمون دولهم منذ وقت طويل وواجهوا انتقادات أمريكية في السابق إلى استخدام تعليقات ترامب للرد على رسالة واشنطن المؤيدة للديمقراطية.

وعندما فاز الرئيس يوريري موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ 30 عاماً، بفترة رئاسية سابعة في فبراير شباط اتهم مسؤولون أمريكيون حكومته باعتقال شخصيات من المعارضة والتضييق على أنصارها وترهيب وسائل الإعلام.

وقال دون وانياما، المتحدث باسم موسيفيني، إن تعليقات ترامب “يجب أن تكون مفاجأة لهم. فبينما يجلسون ليعطوا دروساً لدول أخرى فإن عليهم أن يدركوا أن الأمر ليس بهذه السهولة.. الديمقراطية عملية تستغرق وقتاً”.

ورفض ترامب في مناظرته الثالثة والأخيرة أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون الأربعاء أن يقول إن كان سيحترم نتيجة انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وأصاب ذلك موسيكاري كومبو، الوزير السابق في كينيا، بالهلع. وقتل في كينيا 1500 شخص في موجة عنف عرقي بسبب نزاعات على نتائج انتخابات عام 2007.

وقال كومبو “شعرت بصدمة وانتابني الخوف. الناس في أفريقيا الذين يطعنون دائماً في الانتخابات سيقولون: “كما ترون نحن لدينا المبرر. حتى في أم الديمقراطيات المرشح الرئاسي غير مستعد لقبول (النتيجة) لأنه يوجد تزوير”.