الرئيس الفنزويلي يتوجّه إلى الشرق الأوسط بهدف “تعزيز″ الاتفاقات النفطية





كراكاس- أ ف ب- توجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس إلى الشرق الأوسط في إطار جولة تستغرق أربعة أيام، وتهدف إلى “تعزيز″ الاتفاقات المبرمة بين الدول المنتجة للنفط لتحقيق استقرار في أسعار النفط الخام.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مادورو قوله “أنا ذاهب (…) إلى الشرق الأوسط في جولة لتعزيز الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط، بهدف (التوصل) إلى أسعار عادلة”.

وأشار الرئيس الاشتراكي، الذي تعتمد بلاده اعتماداً كبيراً على النفط، وتشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة، إلى أنه سيجتمع مع “رؤساء عدد من الدول” التي لم يحددها.

وفي بداية الشهر الحالي، سافر الرئيس الفنزويلي إلى اسطنبول لحضور المؤتمر العالمي للطاقة حيث دافع عن “آلية جديدة” للتوصل الى “أسعار واقعية وعادلة” تسمح بإجراء استثمارات جديدة في القطاع النفطي.

ورحبت فنزويلا بإعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أواخر أيلول/سبتمبر نيتها الحد من الإنتاج.

وتأمل فنزويلا التي تعتبر أن أسعار النفط الخام لا تزال منخفضة للغاية، في إقامة تحالف بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك وغيرها من البلدان المنتجة للنفط من خارج المنظمة.