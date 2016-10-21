الاتحاد الأوروبي يدرس “كل الخيارات المتاحة” إذا استمرت الفظائع في سوريا





بروكسل- أ ف ب- أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ليل الخميس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يدرس “كل الخيارات المتاحة” ضد النظام السوري وحلفائه، بمن فيهم روسيا، إذا استمرت “الفظائع″ المرتكبة في حلب.

وقال توسك، في ختام اليوم الأول لقمة قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن “الاتحاد الأوروبي يدعو لوضع حد للفظائع وإلى وقف فوري للأعمال القتالية، ويدرس كل الخيارات المتاحة إذا استمرت هذه الأعمال الوحشية”، من دون أن يشير إلى تهديدات فرض عقوبات على دمشق أو موسكو.