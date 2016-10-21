جنوب افريقيا تبلغ كي مون بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

نيويورك- الأناضول- أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، فجر الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وبعث وزير التعاون والعلاقات الدولية ماتي نوكونا ماشابان في حكومة جنوب افريقيا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بقرار بلاده الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وعزا الوزير القرار إلى أن “جنوب افريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف قائلا في رسالته التي وصل الأناضول نسخة منها “ونظرا لأن المادة 127 (أ) من نظام روما الأساسي يتطلب توجيه إشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب منه، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد عام من وصول هذا الإشعار إلى الأمين العام، وعلى هذا فإن جمهورية جنوب افريقيا تنسحب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة لتي يقع مقرها في هولندا تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).