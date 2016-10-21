الرئيس الموريتاني: لا تعديل في عدد الفترات الرئاسية

نواكشوط- د ب أ- قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لم يرغب ولم يطلب تعديل مواد الدستور المتعلقة بفتح عدد الفترات الرئاسية التي حددت بفترتين.

وأوضح الرئيس في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل الخميس/الجمعة لدى اختتام الحوار السياسي الشامل في موريتانيا أن “المادة 28 لم يطالب بتغييرها رغم أن تغييرها هو وحده المستفيد منه لأن عدد الفترات الرئاسية لا يمكن زيادته ” مبرزا أنه “لم يرغب في تغييرها ولم يطالب بذلك ولا يمكن التلاعب به وتغييره لمصلحة شخص أو أشخاص”.

وقال الرئيس الموريتاني إن الحوار كان هدفه ترسيخ الديمقراطية وتقوية الوحدة الوطنية والشأن العام وما يخدم الشعب الوطن ومصالح الشعب.

وأضاف أنه لا مجال لإثارة الفتن والمشاكل لهذا البلد، مشيرا إلى أن البعض يحاول طرح امور خاصة لم تطرح قط والهدف منها هو خلق مشاكل للبلد وربطه بالدول غير المستقرة.

واعتبر أن الحوار سيستفيد منه الحاضر والمشارك والغائب الذي لم يكمل الحضور والغائب عن الحوار مبرزا أن مخرجات الحوار لا تعني أي شخص بل تعني الأجيال القادمة والشعب الموريتاني.